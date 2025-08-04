O filmaço policial francês que quase ninguém conhece

Bastien Bouillon e Bouli Lanners em "A Noite do Dia 12" (2022), filme dirigido por Dominik Moll. Pandora Filmes / Divulgação

Embora o filme tenha sido um grande vencedor do César, o prêmio da Academia Francesa, é seguro dizer que pouquíssima gente conhece o filmaço policial A Noite do Dia 12 (La Nuit du 12, 2022).

Quando exibido nos cinemas, o filme dirigido por Dominik Moll fez uma bilheteria mais do que modesta: arrecadou somente US$ 3,8 milhões ao redor do mundo. Em Porto Alegre, ficou menos de um mês em cartaz, em uma ou duas salas e com horários minguados.

No streaming, jamais foi lançado nas principais plataformas: só pode ser encontrado para aluguel digital no Apple TV. Vale muito pagar R$ 11,90.

Qual é a trama de "A Noite do Dia 12"?

O capitão Yohan (Bastien Bouillon) e a investigadora Nadia (Mouna Soualem) em cena de "A Noite do Dia 12". Pandora Filmes / Divulgação

No César, A Noite do Dia 12 ganhou seis troféus: melhor filme, direção (Dominik Moll, que já havia vencido a mesma categoria por Harry Chegou para Ajudar, em 2001), ator coadjuvante (Bouli Lanners), ator revelação (Bastien Bouillon), roteiro adaptado e som.

Escrito por Moll e Gilles Marchand, o filme é baseado em uma das histórias reais contadas no livro 18.3: Une année à la PJ (2020) pela roteirista e escritora Pauline Guéna, que acompanhou por um ano uma equipe de polícia de Versalhes. O caso escolhido foi o de uma jovem incendiada quando voltava para casa — solucionar o crime se tornou a obsessão de um dos detetives.

— Alguns mortos ficam conosco para sempre. Tudo o que fazemos é por eles — dirá uma personagem do filme.

A história se passa em Grenoble, no sudeste da França, onde, na noite de 12 de outubro de 2016, Clara Royer, 21 anos, é assassinada por um homem mascarado, que acendeu um isqueiro após encharcá-la com gasolina. A cena e o seu desdobramento, que inclui a descoberta do corpo e a hora de informar os pais da moça, são impactantes e dolorosos, convém avisar.

Recém promovido a capitão, Yohan Vivès (papel de Bastien Bouillion) comanda a investigação, tendo a seu lado policiais como o veterano Marceau (Bouli Lanners), tão erudito quanto irascível. Logo surge o primeiro desafio: existem vários suspeitos, porque Clara tinha vários ex-namorados (ou coisa parecida).

A sinopse pode induzir o espectador a imaginar um típico filme policial de caça ao assassino, mas A Noite do Dia 12 evita os clichês e as liberdades artísticas do gênero. Há um realismo feito ora de excitação, ora de frustração, ora de momentos graves, ora de conversas corriqueiras.

Para tanto, contribuiu tanto o livro de Guéna quanto a imersão de Moll na rotina da polícia de Grenoble: "Passar um tempo com eles me permitiu ser mais preciso e verdadeiro no tom do filme, conseguindo assim evitar uma espetacularização falsa do trabalho ou a busca por artificialismos", contou o diretor. "Isso me permitiu estar mais próximo do lado humano, o desconforto e a paixão que pode guiar os investigadores."

"A Noite do Dia 12": tradução visual da obsessão do protagonista e da situação em que se encontra a investigação. Pandora Filmes / Divulgação

Dominik Moll é hábil em traduzir visualmente o estado psicológico de Yohan. Quase todas as noites, mais como escape do estresse do que um passatempo ou esporte, o policial leva sua bicicleta de corrida para uma pista oval, onde dá voltas intermináveis embaladas pela bela e envolvente música composta por Olivier Marguerit. É um símbolo simultâneo da obsessão do protagonista e do lugar nenhum em que se encontra a investigação.

Há uma série de obstáculos, a começar pela culpabilização da vítima pelo próprio Yohan, como denuncia a melhor amiga de Clara, Nanie (Pauline Serieys, em rápida mas comovente participação):

— Você fica perguntando o que ela fazia com os outros. Ela foi morta só porque era uma garota!

"A Noite do Dia 12": melhor amiga da vítima, Nanie (Pauline Serieys) dá a real para o policial Yohan. Pandora Filmes / Divulgação

A naturalização da violência contra a mulher é evidenciada, por exemplo, na letra do rap escrito por um dos suspeitos, que inclui a ameaça de carbonizar Clara.

— É só um rap — retruca o sujeito.

— Palavras importam! — explode Marceau.

Talvez outra barreira, aponta a policial Nadia (Mouna Soualem), seja o fato de que a maioria dos crimes é cometida por homens, e são homens, em sua maioria, que investigam esses crimes. Nesse sentido, também é muito simbólica a cena em que Yohan e Nadia fazem tocaia para tentar capturar um dos suspeitos: ele está adormecido, ela está alerta.

