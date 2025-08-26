Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Imperdível
Opinião

O filmaço italiano que estreou no streaming

Já está disponível no canal Filmelier+ do Amazon Prime Video "Vermiglio: A Noiva da Montanha" (2024), de Maura Delpero

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS