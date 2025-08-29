Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filmaço da Netflix sobre os vikings

Plataforma adicionou nesta quinta (28) a seu menu "O Homem do Norte" (2022), de Robert Eggers, diretor de "A Bruxa" e "Nosferatu"

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS