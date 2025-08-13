Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Opinião

O filmaço com Leandra Leal que mistura Shakespeare e a guerra do jogo do bicho no Rio

Em cartaz a partir desta quinta-feira (14), "Os Enforcados" (2024) repete parceria da atriz com o diretor Fernando Coimbra, de "O Lobo Atrás da Porta" (2013)

