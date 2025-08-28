Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

"O Clube do Crime das Quintas-Feiras" estreia na Netflix com pressa e preguiça

Filme estrelado por Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley adapta primeiro livro de série criada por Richard Osman

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS