Netflix divulga imagens de série sobre o jogo do bicho com Xamã e Juliana Paes

As quatro famílias rivais da série "Os Donos do Jogo". Netflix / Divulgação

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (28) as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, nova série de ficção que promete transportar o público para as entranhas dos jogos de azar do Rio de Janeiro. Ambientada no universo da máfia do bicho, a produção será focada em crimes, segredos e dramas familiares. O elenco inclui André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã.

As fotos apresentam as quatro famílias centrais e rivais: elas disputam o controle do império da contravenção. "Os conflitos se aprofundam em meio a dinâmicas familiares repletas de segredos", diz a sinopse. "A iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro e a rápida ascensão de um novo aspirante ao trono da cidade tornam o cenário ainda mais explosivo."

Produzida pela Paranoïd, Os Donos do Jogo inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, "trazendo um 'carioquês' autêntico e toques de melodrama". A direção geral é do cineasta Heitor Dhalia, realizador dos filmes O Cheiro do Ralo (2006) e Serra Pelada (2013) e de episódios das séries Arcanjo Renegado e DNA do Crime. Dhalia assina a criação com Bernardo Barcellos, também autor do roteiro, e Bruno Passeri. A estreia será ainda em 2025, em data a ser anunciada.

As famílias da série "Os Donos do Jogo"

Família Moraes

A Família Moraes em "Os Donos do Jogo". Netflix / Divulgação

Profeta (André Lamoglia) é o nome da vez. De uma família do interior do Rio de Janeiro, ele é filho de Nélio (Adriano Garib) e irmão de Nelinho (Pedro Lamin) e Esqueleto (Ruan Aguiar), o qual tem como grande aliado, Sombra (Igor Fernandez). Estrategista nato e dono de uma lábia envolvente, Profeta ascende rapidamente no submundo da contravenção, buscando conquistar seu espaço na alta cúpula e chamando a atenção das demais famílias - no amor e no jogo.

Família Guerra

A Família Guerra em "Os Donos do Jogo". Netflix / Divulgação

Parte da cúpula graças ao visionário, e já debilitado Jorge Guerra (Roberto Pirillo), a família simboliza a nova geração que busca modernizar o jogo do bicho às custas de muita rivalidade, inclusive entre seus membros. Búfalo (Xamã) assume os negócios da família com ambições ousadas e apoiado diretamente por sua esposa, Suzana (Giullia Buscaccio). Já a irmã de Suzana, Mirna Guerra (Mel Maia), tem outros planos para os negócios da família e não medirá esforços para conquistar o poder.

Família Fernandez

A Família Fernandez em "Os Donos do Jogo". Netflix / Divulgação

Comandada pelo capo Galego Fernandez (Chico Diaz), a família representa a velha-guarda do bicho, com todas as suas tradições e conquistas. Ao lado da esposa, Leila (Juliana Paes), do filho Santiago (Henrique Barreira) e do irmão, Xavier (Otávio Muller), o clã tenta manter o poder a todo custo, mesmo diante das ameaças crescentes e dos segredos que vêm tanto de fora quanto de dentro de casa.

Família Saad

A Família Saad em "os Donos do Jogo". Netflix / Divulgação

Depois de cair em uma emboscada e ser preso antes mesmo de assumir os negócios da família, Renzo (Bruno Mazzeo), herdeiro dos Saad, aguarda sua chance de retomada, enquanto seu tio Marcinho (Tuca Andrada) assume, temporariamente, o comando intermediando suas decisões junto à cúpula, onde tem forte influência.

