Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Noite de gala
Opinião

Meus favoritos para ganhar os Kikitos no Festival de Gramado

Cerimônia de premiação dos longas nacionais será neste sábado (23), a partir das 20h

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS