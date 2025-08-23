Meus favoritos para ganhar os Kikitos no Festival de Gramado

O 53º Festival de Cinema de Gramado realiza a partir das 20h deste sábado (23) a cerimônia de entrega dos Kikitos em disputa nas competições de longas-metragens nacionais e de documentários. A premiação será transmitida ao vivo pela TVE, pelo Canal Brasil e pelo site oficial.
Na noite desta sexta-feira (22), foram conhecidos os vencedores da Mostra de Longas Gaúchos, que consagrou dois documentários: Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, que tem como tema central a primeira menstruação e seus tabus, foi eleito o melhor filme, ganhou o Júri Popular e recebeu uma menção honrosa para a desenvoltura à frente das câmeras do elenco formado por seis meninas de uma escola municipal de Santa Maria: Alana Matias Quevedo, Ana Julia Freitas Bortolotto, Emilly Louizzi Quevedo de Britto, Isadora de Freitas Nunes, Taiane Noronha da Rosa e Thaila Matias Quevedo.
Uma em Mil, dos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, que trata sobre a síndrome de Down, venceu nas categorias melhor direção, melhor roteiro e melhor montagem (Joana Bernardes e Thais Fernandes).
Como faltou assistir a um dos quatro documentários, vou me abster de palpitar sobre esse Kikito. Os concorrentes são Até Onde a Vista Alcança, Os Avós, Lendo o Mundo e Para Vigo me Voy!.
Abaixo, estão os meus favoritos para as categorias dedicadas aos seis longas brasileiros na briga pelos troféus: Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini, A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo, Nó (PR), de Laís Melo, Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella (com codireção de Hsu Chien), Papagaios (RJ), de Douglas Soares, e Sonhar com Leões, de Paolo Marinou-Blanco.
Friso que são os meus preferidos, não necessariamente os candidatos mais fortes a merecerem o voto do júri formado pelo ator Edson Celulari, pela atriz Isabel Fillardis e pelos cineastas Sergio Rezende, Fernanda Lomba e Petrus Cariry.
Prêmio Especial do Júri
Laura Brandão e Serena, as meninas protagonistas de A Natureza das Coisas Invisíveis, por seu desempenho que combina a espontaneidade e o espanto infantis com um promissor talento dramático.
Melhor desenho de som
Kiko Ferraz e Ricardo Costa, por Cinco Tipos de Medo, um filme em que o som adquire contornos de personagem.
Melhor trilha musical
Alekos Vuskovic, por contribuir fundamentalmente para os diferentes climas de A Natureza das Coisas Invisíveis (do lúdico ao telúrico, do dramático ao místico).
Melhor direção de arte
Bea Gerolin, de Nó. A fábrica de pipoca é um achado, e a ambientação da casa da protagonista é rica de detalhes que apontam para a sua simplicidade aconchegante.
Melhor montagem
Bruno Bini. Sem o seu trabalho meticuloso nas pequenas idas e vindas no tempo narrativo e nos encontros e desencontros dos personagens, a mágica de Cinco Tipos de Medo não aconteceria.
Melhor fotografia
Ulisses Malta Jr, que em Cinco Tipos de Medo ilumina as cenas noturnas com o equilíbrio certo para que se tornem claras sem jamais ficarem claras demais.
Melhor roteiro
Bruno Bini, pelo engenhoso quebra-cabeças de Cinco Tipos de Medo.
Melhor ator coadjuvante
Por entender que em Cinco Tipos de Medo todos os "protagonistas" são coadjuvantes, premiaria João Vitor Silva, que cativa como o violinista tragado pelo caos.
Melhor atriz coadjuvante
Pelo mesmo motivo anterior, votaria em Bárbara Colen, que em Cinco Tipos de Medo tem cenas intensas de dor psicológica e ação física. A atriz tem uma forte rival na minha preferência: Aline Marta Maia, a bisavó cheia de afeto e sabedoria de A Natureza das Coisas Invisíveis.
Melhor ator
O português João Nunes Monteiro, que enche de vida o depressivo agente funerário que conversa com os mortos em Sonhar com Leões.
Melhor atriz
Saravy, pela exausta mãe coragem de Nó e por sua tocante interação com as filhas de sua personagem. Denise Fraga também brilha em Sonhar com Leões. O fator desempate foi o fato de Denise já ter uma carreira consolidada e reconhecida, inclusive com Kikito.
Melhor direção
Paolo Marinou-Blanco, pelas ousadias formais e de abordagem em Sonhar com Leões, e também pela condução do elenco: há uma equalização, todos os atores estão no mesmo filme, como se diz, mas não há uma pasteurização, cada um tem seu registro próprio.
Melhor filme
Disputa muito acirrada entre dois filmes muito distintos um do outro.
A Natureza das Coisas Invisíveis é todo delicado e visualmente poético na sua defesa do afeto, da reconexão com a terra e do valor da espiritualidade.
Cinco Tipos de Medo é tenso e até brutal ao refletir sobre os impactos da violência urbana, mas também emociona ao mostrar como buscamos redenção em meio à dor.
Ambos são produções de fora dos cenários mais tradicionais da indústria brasileira (o primeiro retrata Brasília e o interior de Goiás, o segundo se passa em Cuiabá) e merecem a visibilidade que o Kikito poderia trazer.
Com dó no coração por ter de renunciar a um, escolheria Cinco Tipos de Medo (e torceria para o Prêmio da Crítica laurear A Natureza das Coisas Invisíveis).
