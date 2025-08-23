Meus favoritos para ganhar os Kikitos no Festival de Gramado

Xamã e Bella Campos estão no elenco de "Cinco Tipos de Medo", que pode ganhar vários Kikitos. Downtown Filmes / Divulgação

O 53º Festival de Cinema de Gramado realiza a partir das 20h deste sábado (23) a cerimônia de entrega dos Kikitos em disputa nas competições de longas-metragens nacionais e de documentários. A premiação será transmitida ao vivo pela TVE, pelo Canal Brasil e pelo site oficial.

Na noite desta sexta-feira (22), foram conhecidos os vencedores da Mostra de Longas Gaúchos, que consagrou dois documentários: Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, que tem como tema central a primeira menstruação e seus tabus, foi eleito o melhor filme, ganhou o Júri Popular e recebeu uma menção honrosa para a desenvoltura à frente das câmeras do elenco formado por seis meninas de uma escola municipal de Santa Maria: Alana Matias Quevedo, Ana Julia Freitas Bortolotto, Emilly Louizzi Quevedo de Britto, Isadora de Freitas Nunes, Taiane Noronha da Rosa e Thaila Matias Quevedo.

Uma em Mil, dos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, que trata sobre a síndrome de Down, venceu nas categorias melhor direção, melhor roteiro e melhor montagem (Joana Bernardes e Thais Fernandes).

Como faltou assistir a um dos quatro documentários, vou me abster de palpitar sobre esse Kikito. Os concorrentes são Até Onde a Vista Alcança, Os Avós, Lendo o Mundo e Para Vigo me Voy!.

Friso que são os meus preferidos, não necessariamente os candidatos mais fortes a merecerem o voto do júri formado pelo ator Edson Celulari, pela atriz Isabel Fillardis e pelos cineastas Sergio Rezende, Fernanda Lomba e Petrus Cariry.

Prêmio Especial do Júri

Serena e Laura Brandão em "A Natureza das Coisas Invisíveis". Vitrine Filmes / Divulgação

Laura Brandão e Serena, as meninas protagonistas de A Natureza das Coisas Invisíveis, por seu desempenho que combina a espontaneidade e o espanto infantis com um promissor talento dramático.

Melhor desenho de som

"Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

Kiko Ferraz e Ricardo Costa, por Cinco Tipos de Medo, um filme em que o som adquire contornos de personagem.

Melhor trilha musical

"A Natureza das Coisas Invisíveis". Vitrine Filmes / Divulgação

Alekos Vuskovic, por contribuir fundamentalmente para os diferentes climas de A Natureza das Coisas Invisíveis (do lúdico ao telúrico, do dramático ao místico).

Melhor direção de arte

"Nó". Pressphoto / Divulgação

Bea Gerolin, de Nó. A fábrica de pipoca é um achado, e a ambientação da casa da protagonista é rica de detalhes que apontam para a sua simplicidade aconchegante.

Melhor montagem

"Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

Bruno Bini. Sem o seu trabalho meticuloso nas pequenas idas e vindas no tempo narrativo e nos encontros e desencontros dos personagens, a mágica de Cinco Tipos de Medo não aconteceria.

Melhor fotografia

"Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

Ulisses Malta Jr, que em Cinco Tipos de Medo ilumina as cenas noturnas com o equilíbrio certo para que se tornem claras sem jamais ficarem claras demais.

Melhor roteiro

"Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

Bruno Bini, pelo engenhoso quebra-cabeças de Cinco Tipos de Medo.

Melhor ator coadjuvante

João Vitor Silva em "Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

Por entender que em Cinco Tipos de Medo todos os "protagonistas" são coadjuvantes, premiaria João Vitor Silva, que cativa como o violinista tragado pelo caos.

Melhor atriz coadjuvante

Bárbara Colen em "Cinco Tipos de Medo". Downtown Filmes / Divulgação

Pelo mesmo motivo anterior, votaria em Bárbara Colen, que em Cinco Tipos de Medo tem cenas intensas de dor psicológica e ação física. A atriz tem uma forte rival na minha preferência: Aline Marta Maia, a bisavó cheia de afeto e sabedoria de A Natureza das Coisas Invisíveis.

Melhor ator

João Nunes Monteiro (com Denise Fraga) em "Sonhar com Leões". Pandora Filmes / Divulgação

O português João Nunes Monteiro, que enche de vida o depressivo agente funerário que conversa com os mortos em Sonhar com Leões.

Melhor atriz

Saravy em "Nó". Grafo / Divulgação

Saravy, pela exausta mãe coragem de Nó e por sua tocante interação com as filhas de sua personagem. Denise Fraga também brilha em Sonhar com Leões. O fator desempate foi o fato de Denise já ter uma carreira consolidada e reconhecida, inclusive com Kikito.

Melhor direção

O diretor Paolo Marinou-Blanco nos bastidores de "Sonhar com Leões". Pandora Filmes / Divulgação

Paolo Marinou-Blanco, pelas ousadias formais e de abordagem em Sonhar com Leões, e também pela condução do elenco: há uma equalização, todos os atores estão no mesmo filme, como se diz, mas não há uma pasteurização, cada um tem seu registro próprio.

Melhor filme

"A Natureza das Coisas Invisíveis": a diretora Rafaela Camelo, Serena, Camila Márdila, Laura Brandão e Larissa Mauro. Cleiton Thiele / Pressphoto/Divulgação

Disputa muito acirrada entre dois filmes muito distintos um do outro.

A Natureza das Coisas Invisíveis é todo delicado e visualmente poético na sua defesa do afeto, da reconexão com a terra e do valor da espiritualidade.

Cinco Tipos de Medo é tenso e até brutal ao refletir sobre os impactos da violência urbana, mas também emociona ao mostrar como buscamos redenção em meio à dor.

"Cinco Tipos de Medo": a produtora Luciana Druzina e o diretor, roteirista e montador Bruno Bini. CLEITON THIELE / Pressphoto,Divulgação

Ambos são produções de fora dos cenários mais tradicionais da indústria brasileira (o primeiro retrata Brasília e o interior de Goiás, o segundo se passa em Cuiabá) e merecem a visibilidade que o Kikito poderia trazer.

Com dó no coração por ter de renunciar a um, escolheria Cinco Tipos de Medo (e torceria para o Prêmio da Crítica laurear A Natureza das Coisas Invisíveis).

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.