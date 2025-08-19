Marcélia Cartaxo recebe o Oscarito no Festival de Gramado: "Não fiz este trajeto todo sozinha"

Atriz Marcélia Cartaxo recebe o Troféu "Oscarito" no Festival de Cinema de Gramado. Edison Vara / Ag.Pressphoto

O Troféu Oscarito, a principal honraria do Festival de Gramado, foi entregue na noite desta terça-feira (19) a uma das maiores atrizes do cinema brasileiro: Marcélia Cartaxo, paraibana de 61 anos que, a partir do dia 4 de setembro, será vista novamente nas telas como a protagonista de A Praia do Fim do Mundo (2021), do diretor Petrus Cariry.

Ao receber o prêmio no Palácio dos Festivais, Marcélia foi muito aplaudida pela plateia. No palco, a atriz declarou:

— É com muita alegria que recebo o Oscarito. Eu tenho uma felicidade enorme de ter galgado esses 40 anos de carreira, com muita resistência, muito desafio. Mas tive também a alegria de viver minhas personagens com muito amor, muita entrega. Não fiz este trajeto todo sozinha. Tive muitos mestres. Quero agradecer a todos que trabalharam comigo e a todas as pessoas que me acompanham. Quero compartilhar este prêmio com a minha grande diretora Suzana Amaral. Foi ela que me botou nesse universo, foi ela que acreditou em mim.

Marcélia Cartaxo recebeu o Urso de Prata no Festival de Berlim por "A Hora da Estrela" (1985), de Suzana Amaral. Embrafilme / Divulgação

Marcélia despontou para o mundo quando tinha 21 anos, ao protagonizar um filme de título apropriadíssimo: A Hora da Estrela (1985), adaptação da diretora Suzana Amaral para o romance homônimo de Clarice Lispector. Por sua atuação na pele de Macabéa, jovem nordestina que enfrenta precariedades e a solidão em São Paulo, Marcélia ganhou o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim.

Filha de uma costureira e de um agricultor, caçula de cinco irmãos e tímida, Marcélia foi descoberta por Suzana Amaral em uma peça de teatro nordestina que estava tendo apresentações na capital paulista. Na entrevista coletiva realizada na Sociedade Recreio Gramadense, na tarde desta terça, quando eu pedi à atriz que fizesse um exercício de distanciamento para elencar as principais características do seu trabalho, ela valorizou muito o aprendizado com a cineasta:

— A Suzana teve um carinho enorme comigo. Ela me deu um guia para encarnar a Macabéa, e esse guia eu levo para todas as personagens que eu vou fazer. Todo trabalho começa do zero. É um mergulho psicológico, uma busca muito grande. Suzana mexeu muito com as minhas emoções. Ela me fez sentir cada momento da Macabéa, me deu de presente um trabalho intenso de observação, de memória da emoção, de memória corpórea, de concentração. Eu começo pelo que há de mais simples na personagem. Tento entrar naquela vida com muito respeito e carinho e esquecer da minha vida.

De A Hora da Estrela em diante, Marcélia Cartaxo colecionou prêmios. Foram quatro Candangos no Festival de Brasília: melhor atriz por A Hora da Estrela e Big Jato (2015) e melhor atriz coadjuvante por Fronteira das Almas (1987) e 16060 (1995).

No Grande Otelo, da Academia Brasileira de Cinema, Marcélia foi laureada duas vezes como melhor atriz: por Madame Satã (2002) e por Pacarrete (2019).

Marcélia Cartaxo ganhou o Kikito de melhor atriz por "A Mãe" (2022), filme de Cristiano Burlan. Cup Filmes / Divulgação

Em Recife, venceu o Calunga de atriz em curtas-metragens, por Tempo de Ira (2003).

O Oscarito é seu terceiro troféu no Festival de Gramado. Marcélia conquistou os Kikitos de melhor atriz por Pacarrete e por A Mãe (2022).

