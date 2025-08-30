Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Homenagem a um gênio
Opinião

Luis Fernando Verissimo era um cobra também nos quadrinhos

Mestre da crônica e do humor deixou de herança personagens como Queromeu, o corrupião corrupto, a pulga Sulamita e as traças Leno e Lilian

