Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Quadrinhos
Notícia

Livro celebra artista gaúcho que foi referência mundial

Figura Editora lança nesta quinta (21), em Porto Alegre, "Mestre Mottini", de Rodrigo Rosa

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS