Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Entrevista
Opinião

Leandra Leal fala sobre "Os Enforcados", novo filme com o diretor de "O Lobo Atrás da Porta"

Em cartaz nos cinemas, suspense mistura "Macbeth", de Shakespeare, com a guerra do jogo do bicho no Rio

