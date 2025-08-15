Leandra Leal fala sobre "Os Enforcados", novo filme com o diretor de "O Lobo Atrás da Porta"

Leandra Leal protagoniza "Os Enforcados" (2024), filme escrito e dirigido por Fernando Coimbra. HELENA BARRETO / Divulgação

Desde quinta-feira (14) em cartaz nos cinemas de Porto Alegre, Os Enforcados (2024) reprisa, mais de 10 anos depois, uma parceria de sucesso: a do diretor e roteirista Fernando Coimbra com a atriz Leandra Leal.

Juntos, eles fizeram O Lobo Atrás da Porta (2013), que venceu sete categorias no Grande Otelo, a premiação da Academia Brasileira: melhor filme, direção, atriz, atriz coadjuvante (Thalita Carauta), roteiro original, fotografia (Lula Carvalho) e edição (Karen Akerman). Fernando Coimbra também ganhou prêmios nos festivais de Guadalajara, no México, e Havana, em Cuba, e concorreu ao troféu de estreante concedido pelo Sindicato dos Diretores dos EUA.

A terceira dobradinha não vai demorar tanto a acontecer. Em entrevista concedida via Zoom para a coluna na terça-feira (12), o diretor contou que ele e Leandra haviam acabado de gravar uma minissérie da Netflix. Com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026, Emergência Radioativa vai reconstituir o caso do acidente radiológico com césio-137 ocorrido em Goiânia, em 1987.

Como O Lobo Atrás da Porta, Os Enforcados é um outro suspense urbano ambientado no Rio de Janeiro e marcado por crime e paixão. A trama transpõe o enredo e os temas da peça Macbeth, um dos maiores clássicos de William Shakespeare (1564-1616), que se passa na Escócia do século 11, para a Zona Oeste carioca dos dias atuais — mais precisamente, para o universo do jogo do bicho e das máquinas caça-níqueis.

Leandra Leal interpreta Regina, esposa de Valério (Irandhir Santos). Quando o filme começa, em meio à reforma da mansão onde o casal mora, o marido, herdeiro de um império clandestino, solta a bomba: está quase falido.

Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos) em cena de "Os Enforcados". Helena Barreto / Divulgação

Valério diz que tem um plano para resolver a situação: quer vender sua parte para o tio e, enfim, levar uma vida limpa. Mas Regina — cujo nome, não parece coincidência, quer dizer rainha em latim — tem outro plano, mais ambicioso, mais perigoso. Como Lady Macbeth, vai incentivar o marido a matar Linduarte para assumir o trono.

Os desdobramentos da trama permitem a Fernando Coimbra ilustrar, com humor ácido, temas como a ambição humana, a corrupção do poder, a natureza do mal e o peso da culpa. A seguir, o diretor fala sobre as inspirações de Os Enforcados, e Leandra Leal comenta sobre os sentimentos de sua personagem.

"Cada passo dos personagens é um tombo"

Fernando Coimbra é o diretor e o roteirista de "os Enforcados". Lucas Ramos / Divulgação

Além de O Lobo Atrás da Porta e de Os Enforcados, Fernando Coimbra dirigiu a série nacional O Homem da sua Vida (2017), fez em Hollywood o filme sobre a guerra no Iraque Castelo de Areia (2017) e assinou episódios dos seriados Narcos e Perry Mason.

Como surgiu a inspiração para fazer Os Enforcados? De que maneira Macbeth, uma lenda da Babilônia e a elite dos bicheiros do Rio se cruzaram na sua cabeça?

É uma mistura de coisas mesmo. Várias coisas me impulsionaram, mas eu falo sempre que Os Enforcados é um filhote d'O Lobo Atrás da Porta. A ideia foi surgindo quando eu estava filmando O Lobo. Eu ia para algumas locações no subúrbio do Rio, passava pela Zona Oeste, pela Barra da Tijuca, e comecei a olhar para aquele universo ali, para aquele lugar que a gente não mostra tanto no cinema. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Como vivem? E aí foi vindo essa vontade também de falar sobre o jogo do bicho, sobre milícia, sobre pessoas que ascenderam ali, que tem muito dinheiro, mas obtido de uma forma criminosa, de uma forma corrupta. Quis retratar uma elite corrupta e criminosa da nossa sociedade. A gente fala do crime muito na base da pirâmide, pessoas que estão numa situação de pobreza e, sem opção, aderem ao crime. Mas se tem tanta gente sem dinheiro, quem é que tem o dinheiro? O jogo do bicho simbolizava bem essa questão, porque é uma contravenção aceita socialmente. Os bicheiros apareciam na TV, eram personalidades. Agora as pessoas estão tomando cada vez mais consciência do grau de violência e e como corrompe o sistema. Por fim, Macbeth é muito propício para esse universo, porque é a história do pacto de um crime, de um casal com ambição, com uma ganância.

A trama do filme é cheia de desdobramentos, reviravoltas, imprevistos, traições. Gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de construção do roteiro.

O Lobo tinha essa coisa do thriller. Não era um thriller no sentido mais clássico, mas tinha elementos na sua estrutura: onde foi parar a criança, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Tinha um jogo. Peguei gosto, porque é um negócio que bota o espectador num lugar muito ativo, de tentar entender o que está acontecendo, tentar decifrar, experimentar junto com os personagens essa situação de se estar sendo enganado, de descobrir que nada é o que parece ser. Em Os Enforcados, cada passo dos personagens é um tombo.

Pode ser que eu esteja exagerando, vendo coisas onde não havia a intenção, mas me pareceu que alguns detalhes ajudam a reforçar a ideia do título e a mostrar como os dois personagens principais vão sendo sufocados por suas ambições, sua corrupção, suas mentiras e sua propensão à violência. Além da corda dos jogos eróticos, tem um colar aqui, um fio de luz ali, o chuveirinho da banheira... São objetos propositais ou coincidência?

O título veio do jogo de tarô. Quando olhei a carta do enforcado, achei muito forte, muito instigante. Daí veio a corda no jogo sexual e a maneira como a Regina e o Valério pensam em matar o tio. E tem a simbologia: os personagens do filme vão aos poucos se enforcando. Alguns objetos são propositais para reforçar essa ideia, outros que você citou nunca pensei, mas é isso: uma vez que você abre essa porta, o filme já não é mais mais seu.

"A Regina não tem preparo emocional para aquilo"

Leandra Leal vive personagem inspirada em Lady Macbeth. Helena Barreto / Divulgação

Vista em O Homem que Copiava (2003), Leandra Leal colecionou prêmios e indicações por filmes como Cazuza: O Tempo Não Para (2004), Nome Próprio (2007), Estamos Juntos (2011), O Lobo Atrás da Porta (2013) e Bingo: O Rei das Manhãs (2017).

Sua personagem em Os Enforcados, a Regina, contrasta a doçura da sua voz e uma delicadeza e até uma certa fragilidade da sua figura com um pragmatismo e uma perversidade. De cara a gente percebe que ela é mais do que parece, quando pega a marreta para tentar derrubar uma escultura carnavalesca durante a reforma da mansão. Gostaria que você falasse sobre a construção da personagem.

A construção partiu realmente do roteiro, das referências do Fernando, do processo de ensaio. A gente teve três semanas de ensaio, e eu acho que tem duas relações muito fundamentais para construir a Regina, que era a relação com a mãe e a relação com o Valério. O encontro com esses atores (Irene Ravache e Irandhir Santos) também foi muito importante. Precisávamos saber quem era essa pessoa para ela ir se desconstruindo no filme. O Fernando não faz um julgamento dos personagens que ele cria. Eu lembro que em O Lobo Atrás da Porta eu dizia (da Rosa, a protagonista encarnada por Leandra Leal): ela é psicopata. E ele falava não, ela não é psicopata. Agora de novo, sem nenhum julgamento, sem nenhum distanciamento, a gente foi construindo essa mulher que é capaz de fazer coisas absurdas.

O diretor Fernando Coimbra não julga Regina, mas ela sim, não? A obsessão da Regina com um cheiro e com uma suposta mancha na parede ilustram o peso da consciência, o peso da culpa?

Acho que ela enxerga o que vai fazer como algo muito simples. Acha que o crime que eles vão cometer é muito simples e que o Linduarte é um cara que todo mundo quer que morto, então por que não matar? Mas quando ela comete isso, o pacto com o Valério vai se rompendo, e ela sente o abandono. A Regina não sabe o que fazer com esse sentimento também, com essa solidão. Ela fica sem parceria, fica sem cúmplice. Ela não estava preparada para fazer o que fez nem para ser sozinha. A Regina é uma pessoa que foi criada pra casar. Ela existe a partir disso, ela é quem ela é com o marido. Então, a Regina se sente muito traída. Ela não tem preparo emocional para lidar com isso.

