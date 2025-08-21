Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Pepino cinematográfico
Opinião

Jurados do Festival de Gramado estão com um problema sério, mas eu tenho a solução

Podem faltar candidatos aos Kikitos de melhor ator e melhor atriz na Mostra de Longas Gaúchos. Premiação será nesta sexta (22)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS