Hannibal Lecter, "Matrix", "Friends" e Al Pacino inspiram pratos e drinques da Casa Spoiler

Fachada da Casa Spoiler, restaurante na Rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco. Projeto Mercúrio / Divulgação

Fãs de filmes e séries ganham um novo cenário gastronômico em Porto Alegre nesta quarta-feira (6). É o dia da inauguração da Casa Spoiler, restaurante temático localizado na Rua Miguel Tostes, 579, no bairro Rio Branco.

Trata-se de uma expansão do Spoiler Bar, que surgiu há oito anos e segue operando na Cidade Baixa.

— A gente sempre explorou muito o lado criativo da coquetelaria nas experiências imersivas, mas sentia falta de uma estrutura que fizesse jus ao nosso potencial gastronômico. A Casa Spoiler nasce para isso: ser um cenário mais completo, que mantém nossa essência no atendimento e ambientação, mas expande o roteiro com mais estrutura e narrativa à mesa — diz, no material de divulgação, Taiane Panizzi, cofundadora da marca Spoiler ao lado de Thais Gomes.

Cada prato e cada drinque "tem uma forma específica de chegar à mesa, com mise-en-scène, temperatura, narrativa e tempo certo. Uns chegam sob redomas, outros são finalizados ao lado do cliente, alguns vêm acompanhados de objetos de cena, e tudo isso exige presença e sincronia da equipe", conforme a Gerente de Atendimento da marca Spoiler, Juliana Diedrich.

Destaques do cardápio da Casa Spoiler

O prato Pérola Negra celebra a franquia "Piratas do Caribe". Projeto Mercúrio / Divulgação

O restaurante vai funcionar de terças a sextas, das 17h30min à meia-noite, aos sábados, do meio-dia à meia-noite, e aos domingos, do meio-dia às 18h30min. Reservas podem ser feitas pelo link casaspoiler.leadsfood.app.

Favorito do Chicó (O Auto da Compadecida)

Entrada com pão artesanal tostado com ragú de moela, finalizada com queijo coalho gratinado e folhas frescas de agrião. R$ 48

Esferas do Spoiler (Dragon Ball)

Bolinhos de mandioca com carne curada alusivos ao universo do anime. R$ 38

Silêncio dos Inocentes (Hannibal)

No prato inspirado no personagem Hannibal Lecter, a língua bovina é cozida por horas até ficar macia, depois fatiada e selada em azeite até formar uma crosta dourada. Acompanha um vinagrete de beterraba. R$ 39

Dancing Queen (Mamma Mia)

Salada Dancing Queen. Projeto Mercúrio / Divulgação

Salada grega com tomate, pepino japonês, cebola roxa, azeitonas e crocante de parmesão, temperados com azeite de oliva, orégano e um toque de limão. R$ 38

Elio e Oliver (Me Chame pelo seu Nome)

O sanduíche promete "o frescor, a suavidade e a nostalgia de um piquenique de verão. A combinação é agridoce e surpreende: pêssegos assados, picles de cebola roxa, berinjela empanada e um delicado molho de iogurte que criam uma experiência cromática e leve". R4 42 (tem opção vegana)

The Beef (O Urso)

Sanduíche inspirado na premiada série, com recheio de carne de panela, queijo mussarela e jardineira de legumes. R$ 40

Primeira Classe (Titanic)

O Primeira Classe é inspirado em "Titanic" (1997). Projeto Mercúrio / Divulgação

Filé de frango grelhado ao molho pesto de manjericão, com tomates assados e batatas douradas na manteiga com erva. R$ 65

Oceanic 815 (Lost)

O Oceanic 815 homenageia o seriado "Lost" (2004-2010). Projeto Mercúrio / Divulgação

É "um surf and turf com DNA brasileiro". A tradicional canjiquinha de milho é transformada em um cuscuz cremoso, cozido lentamente em caldos de legumes e frutos do mar. No centro, lombo de porco desfiado contrasta com anéis de lula salteados. R$ 89

Corte da Matrix (Matrix)

O filé que se inspira na ficção científica "Matrix" (1999). Projeto Mercúrio / Divulgação

Filé servido com crosta de bacon e acompanhado por folhas frescas, geleia de pimenta e purê de batatas. R$ 84

Don Canelone (Poderoso Chefão)

O drinque Al Pacino e o prato Don Canelone são em homenagem ao clássico "O Poderoso Chefão" (1972). Projeto Mercúrio / Divulgação

Massa artesanal recheada com molho de linguiça toscana e coberto por molho bechamel e parmesão gratinado. R$ 69

Lasanha da Dona Hermínia (Minha Mãe É uma Peça)

A receita, segundo o chef, vem direto do caderno da avó. Leva molho caseiro de carne moída com tomate e bechamel e é gratinada com queijo muçarela e parmesão. R$ 64

Era uma Vez (Branca de Neve)

Entre as sobremesas, a tortinha de maçã com massa amanteigada ganha especiarias como cardamomo, noz-moscada, canela e raspa de laranja. Inclui uma bola de sorvete de creme. R$ 35

Aquele da Cheesecake (Friends)

Coberta por geleia de frutas vermelhas, a icônica cheesecake do seriado aparece com ricota no lugar do cream cheese. R$ 36

Butter Spoiler (Pica-Pau)

Sobremesa inspirada no clássico desenho animado. R$ 23

Al Pacino (O Poderoso Chefão)

Bourbon infusionado em bacon, Amaro Averna, limão siciliano e um toque de mel. O resultado é "um coquetel encorpado, herbáceo e levemente adocicado, com final longo e defumado", segundo a Chede de Bar Josiane Losekann. R$ 45

Laura Palmer (Twin Peaks)

"Uma composição ousada: bourbon, vermute rosso, Campari infusionado com beterraba e maple, finalizado com cortina de morango. É um drink que parece doce, mas se revela complexo e cheio de camadas, como um mistério de David Lynch". R$ 40

Ana Francisca (Chocolate com Pimenta)

Vodka Absolut Vanilla, triple sec, limão siciliano, xarope de baunilha e bitter de cacau. R$ 39

Clássicos que seguem no elenco

A carta ainda traz os drinques que fizeram história no Spoiler Bar original, como Morgan (Dexter), Heisenberg (Breaking Bad), Tabu (Sex Education) e Dart (Stranger Things), e o Ainda Estou Aqui, lançado em janeiro em homenagem à atriz Fernanda Torres.

