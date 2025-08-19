Filme gaúcho com diretor que tem síndrome de Down emociona o Festival de Gramado

Os irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert dirigem o documentário "Uma em Mil", da Mostra de Longas Gaúchos. Ticiane da Silva / Agência Pressphoto

Um documentário feito em família que aposta na singeleza e na sinceridade para falar sobre síndrome de Down abriu nesta segunda-feira (18) a Mostra de Longas Gaúchos do 53º Festival de Cinema de Gramado, realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Dirigido pelos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert e representando Guaíba, Uma em Mil lotou e emocionou o Palácio dos Festivais.

Jonatas, o mais velho, já havia abordado o tema e retratado a família no filme de animação com fotos A Diferença Entre Mongóis e Mongoloides, que no Festival de Gramado de 2022 venceu três categorias do Prêmio Assembleia Legislativa de curtas-metragens gaúchos: melhor direção, melhor roteiro e melhor direção de arte (Gabriela Burck).

Em Uma em Mil, ele chamou o irmão caçula, Tiago, que tem síndrome de Down, para dividir a direção. O filme me contagiou muito antes do início da sessão, por causa da vibração da equipe e da plateia e do senso de comunidade das famílias presentes.

— Obrigado a todos que vieram e à equipe. O festival é nosso! — disse Tiago, 25 anos, no palco.

— Preparei um texto para não ficar só chorando aqui — contou Jonatas, 34. — Este filme nasceu de um lugar muito simples: o amor pelo meu irmão. O maior privilégio da minha vida foi ter crescido junto com o Tiago e descobrir o mundo com ele. Dirigimos este filme juntos. É a primeira vez que vejo um diretor com síndrome de Down apresentar um filme em festival. É muito bonito, mas também chocante que não seja mais comum.

Ao finalizar seu discurso, Jonatas fez uma dedicatória especial ao pai, já falecido. Foi Irineu que, cerca de 30 anos atrás e sem saber, começou a produção de Uma em Mil, graças a seu hobby de registrar em vídeo o cotidiano familiar.

O título do documentário faz referência à probabilidade de nascer uma criança com a alteração genética — mas não hereditária — no cromossomo 21. A abertura do filme mostra um diálogo entre os dois irmãos, cada um com uma câmera na mão, um filmando o outro. Ainda que Tiago não tenha a mesma fluência verbal de Jonatas, esse jogo coloca os manos em uma condição de iguais.

A conversa gira em torno das diferenças que podem existir entre eles por causa da trissomia 21. Tiago diz algumas coisas que só conseguiu fazer sozinho uma vez, como comprar roupa. Jonatas quer saber se o irmão já trocou uma lâmpada.

Nesse momento, surge em cena a mãe, Giselda. Um pouco constrangida, ela sussurra que não, aludindo ao obstáculo de subir em uma escada. Daí, a montagem assinada por Joana Bernardes e Thais Fernandes resgata imagens de um Tiago ainda bem pequeno subindo até o alto os degraus de uma escada de madeira encostada na parede de casa.

Tio Cleber é um dos personagens do documentário sobre síndrome de Down "Uma em Mil". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Vídeos antigos também exibem a alegria imensa de Jonatas pela chegada do irmão tão desejado. Mas as lembranças não são só positivas: ao reconstituir a história de Tiago e do Tio Cleber, outro integrante da família com Down, Uma em Mil rememora um tempo no qual havia mais preconceito, estigmas e falta de informação.

Um dos trunfos do documentário é sua atenção a instantes singelos, como quando flagra Tiago ou Tio Cleber raspando a barba. O investimento na simplicidade não impede o surgimento de cenas mágicas, como a linda dança de Tiago na parte final, uma resposta à provocação de Jonatas no início do filme. Somos arrebatados pela combinação dos movimentos fluídos de Tiago com a iluminação do diretor de fotografia Juliano Ferreira Possebon e a trilha musical de Jonts Ferreira e Gustavo Foppa.

A beleza e a leveza dessa cena de expressão artística contrastam com a sinceridade contundente dos depoimentos de passagens anteriores.

Jonatas Rubert e Tiago Rubert nos bastidores de "Uma em Mil". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

A certa altura, Jonatas pergunta para a mãe: se fosse possível modificar o passado, ou seja, fazer com que Tiago nascesse sem Down, ela mudaria? Giselda não titubeia:

—Mas claro! Eles (as pessoas com Down) sofrem muito preconceito.

Em outro momento reverberante e de provável universalidade, a mãe de Tiago revela tanto o tamanho da sua dedicação quanto sua insegurança quando o filho mais novo vai ficar um mês fora de casa, morando com Jonatas para a produção do filme.

— A minha vida é cuidar dele.

É um sentimento compartilhado com dona Olinda Dal Ri Puntel, a mãe do Tio Cleber:

— O dia que eu partir, aí vai ser brabo. Mas Deus dá um jeito. Alguém vai cuidar.

