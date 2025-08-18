Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Celebração
Festival de Gramado entrega Troféu Eduardo Abelin para Mariza Leão

Com 70 anos de idade e 50 de carreira, produtora carioca recebeu a homenagem na noite desta segunda-feira (18)

Ticiano Osório

