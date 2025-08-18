Festival de Gramado entrega Troféu Eduardo Abelin para Mariza Leão

O ator Eduardo Moscovis entregou o troféu para Mariza. Edison Vara / Ag.Pressphoto

A produtora carioca Mariza Leão, 70 anos, recebeu na noite desta segunda-feira (18), no Palácio dos Festivais, o Troféu Eduardo Abelin.

Esta é uma das três honrarias mais importantes do Festival de Gramado, batizada em homenagem a um dos pioneiros do cinema gaúcho. Na sexta (15), o ator Rodrigo Santoro foi agraciado com o Kikito de Cristal. Nesta terça (19), haverá a entrega do Oscarito para a atriz Marcélia Cartaxo.

Mariza iniciou sua carreira no cinema ao lado de Sérgio Rezende quando o casal fundou, há exatos 50 anos, a Morena Filmes. Sua filmografia conta com vários sucessos de público: Meu Nome Não É Johnny (2008), a trilogia De Pernas pro Ar (2010, 2012 e 2019), as duas comédias Meu Passado me Condena (2013 e 2015). Também trabalhou em O Homem da Capa Preta (1986) e Lamarca (1994), ambos dirigidos por Rezende.

Nos últimos anos, Mariza expandiu sua atuação para as séries de televisão e streaming, produzindo títulos como Todo Dia a Mesma Noite, dirigida por Julia Rezende (filha do casal), e Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, com direção de Marcelo Gomes e Carol Minem. Essa minissérie, que será exibida na HBO Max a partir do dia 31 de agosto, teve seu belo episódio de estreia lançado no Festival de Gramado, no sábado (16).

Os cinco episódios retratam um período de tensão no Brasil: a epidemia da aids durante a década de 1980. Baseada em fatos, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem sem acesso ao tratamento, inicia uma operação arriscada de trazer ilegalmente o medicamento AZT dos Estados Unidos, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo, à desinformação e ao estigma que recaiu sobre os homossexuais. No elenco, estão Johnny Massaro, Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Hermila Guedes e Andréia Horta.

O ator Eduardo Moscovis entregou o troféu para Mariza. No palco do Palácio dos Festivais, ele se emocionou ao falar sobre a produtora:

— Fiquei muito feliz de ter sido chamado para este momento. Além de todo o legado dos filmes, tem o legado da sua família, com os três filhos trabalhando em cinema (Julia é diretora, Maria é montadora e Tiago, produtor).

Mariza disse que havia escrito um discurso, porque é assim que organiza as suas ideias:

— A emoção só se compara à de quando apresentamos nosso primeiro filme neste palco, O Sonho Não Acabou (1982), de Sérgio Rezende. Fiquei tão nervosa que saí do Palácio e fui caminhar na calçada.

Ela enalteceu a luta pela produção e difusão cultural das gerações anteriores, dos seus contemporâneos e da turma nova. E dedicou o prêmio ao marido, aos três filhos, aos três netos e também à produtora Lucy Barreto, ao ator José Wilker (1944-2014) e ao cineasta Paulo Sérgio Almeida (1945-2025).

