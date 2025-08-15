Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Homenagem
Notícia

Festival de Gramado celebra Rodrigo Santoro em dose tripla

Prêmio Kikito de Cristal foi entregue ao ator na noite de abertura, que exibiu, fora de competição, o filme "O Último Azul", Urso de Prata em Berlim

