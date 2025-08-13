Festival de Cinema Independente de Garibaldi anuncia os 12 curtas em competição

O 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi já anunciou os 12 curtas-metragens selecionados para a mostra competitiva do evento, que será realizado de 24 a 27 de setembro, na Serra Gaúcha (confira os títulos logo abaixo). Também serão exibidos três longas-metragens gaúchos e videoclipes, o festival oferecerá oficinas formativas.
Criado para abrir espaço a uma nova geração de cineastas, com foco no cinema fantástico, o festival também busca fortalecer e perpetuar a cultura cinematográfica em Garibaldi, conta Maurício dos Reis, um dos organizadores.
— Com esse festival, podemos criar oportunidades de encontros entre cineastas e público. Moramos em uma cidade que já foi cenário de produções de prestígio, como O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, e Real Beleza, de Jorge Furtado, mas que, infelizmente, tem poucos espaços para exibição e vem produzindo cada vez menos cinema — explica.
As sessões serão no Espaço Coletivo das Artes (Ecoa), na Rua Buarque de Macedo, 3384. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente.
A programação é coordenada por Paula Dreyer Ortmann, Maurício dos Reis, Rafael Cipriani, Meline Camilo, Renan Cipriani, Sabrina Isse e Maria Helena. O festival é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Prefeitura de Garibaldi.
O entusiasmo com o festival surpreendeu positivamente os organizadores. A expectativa inicial era de receber até 50 inscrições para a mostra competitiva, mas o número chegou a 140. Para o próximo ano, eles planejam ampliar o evento, transformando-o em uma mostra nacional com maior duração.
Curtas selecionados
- A Grande Torre, Rodrigo Sheid (Dois Irmãos, 2024)
- Amor Irreal, Lucas Reis (Porto Alegre, 2023)
- Aurora, Alan Mendonça (Porto Alegre, 2024)
- Corpo Vil, Luan Alves (Pelotas, 2025)
- Ferrolho, Alexandre Derlan (Viamão, 2025)
- Gosto Estranho, Wender Zanon (Canoas, 2025)
- Herança, Lyncon Mollossi (Carlos Barbosa, 2025)
- Monólogo da Verdade, Neftali Maibi Jung (Porto Alegre, 2024)
- O Reserva, Matheus Flores (Farroupilha, 2024)
- O Ressentimento, Maikel Abreu (Caxias do Sul, 2023)
- Posso Contar nos Dedos, Victória Kaminski (Porto Alegre, 2024)
- Tudo o que Deus Quer Saber, Ema Souza (Cruz alta, 2024)
*Produção: Maria Clara Centeno