Festival de Cinema Independente de Garibaldi anuncia os 12 curtas em competição

Ecoa, na Rua Buarque de Macedo, será o local do Festival de Cinema Independente de Garibaldi. Reprodução / Ecoa Garibaldi

O 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi já anunciou os 12 curtas-metragens selecionados para a mostra competitiva do evento, que será realizado de 24 a 27 de setembro, na Serra Gaúcha (confira os títulos logo abaixo). Também serão exibidos três longas-metragens gaúchos e videoclipes, o festival oferecerá oficinas formativas.

Criado para abrir espaço a uma nova geração de cineastas, com foco no cinema fantástico, o festival também busca fortalecer e perpetuar a cultura cinematográfica em Garibaldi, conta Maurício dos Reis, um dos organizadores.

— Com esse festival, podemos criar oportunidades de encontros entre cineastas e público. Moramos em uma cidade que já foi cenário de produções de prestígio, como O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, e Real Beleza, de Jorge Furtado, mas que, infelizmente, tem poucos espaços para exibição e vem produzindo cada vez menos cinema — explica.

As sessões serão no Espaço Coletivo das Artes (Ecoa), na Rua Buarque de Macedo, 3384. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente.

A programação é coordenada por Paula Dreyer Ortmann, Maurício dos Reis, Rafael Cipriani, Meline Camilo, Renan Cipriani, Sabrina Isse e Maria Helena. O festival é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Prefeitura de Garibaldi.

O entusiasmo com o festival surpreendeu positivamente os organizadores. A expectativa inicial era de receber até 50 inscrições para a mostra competitiva, mas o número chegou a 140. Para o próximo ano, eles planejam ampliar o evento, transformando-o em uma mostra nacional com maior duração.

Curtas selecionados

A Grande Torre, Rodrigo Sheid (Dois Irmãos, 2024)

Amor Irreal, Lucas Reis (Porto Alegre, 2023)

Aurora, Alan Mendonça (Porto Alegre, 2024)

Corpo Vil, Luan Alves (Pelotas, 2025)

Ferrolho, Alexandre Derlan (Viamão, 2025)

Gosto Estranho, Wender Zanon (Canoas, 2025)

Herança, Lyncon Mollossi (Carlos Barbosa, 2025)

Monólogo da Verdade, Neftali Maibi Jung (Porto Alegre, 2024)

O Reserva, Matheus Flores (Farroupilha, 2024)

O Ressentimento, Maikel Abreu (Caxias do Sul, 2023)

Posso Contar nos Dedos, Victória Kaminski (Porto Alegre, 2024)

Tudo o que Deus Quer Saber, Ema Souza (Cruz alta, 2024)