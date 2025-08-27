Festival de Cinema Coreano exibe de graça em Porto Alegre três filmes novos e inéditos

O ator Song Jae-Rim (1985-2024) estrela o filme "Crypto Man" (2025), de Harry Hyun. Festival de Cinema Coreano / Divulgação

Depois da mostra 50/50: Clássicos Coreanos Restaurados, realizada no começo de agosto na Cinemateca Capitólio para celebrar o 50° aniversário do Korean Film Archive (KOFA), será a vez de Porto Alegre receber pela primeira vez o Festival de Cinema Coreano, que destaca filmes da Coreia do Sul contemporâneos e inéditos no Brasil.

Promovida em sete cidades brasileiras, a terceira edição do Koff (Korean Film Festival) será realizada nesta sexta-feira (29), no sábado (30) e no domingo (31). Em Porto Alegre, as sessões serão na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, com entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria, uma hora antes do início.

Para a Capital, o festival trouxe o curta-metragem Night Fishing (2024), de Moon Byoung-gon, e os longas Lost (2025), de Kang Dong-in, Dream Palace (2022), de Ka Sung-moon, e Crypto Man (2025), de Harry Hyun (leia mais sobre os filmes logo abaixo).

Cena do filme "Lost" (2025), de Kang Dong-in. Festival de Cinema Coreano / Divulgação

O recorte proposto pelo curador da mostra, o cineasta, dramaturgo e professor Rubens Rewald, aborda o tema da diversidade e modernidade no cinema sul-coreano. Cocurador, o professor e doutor Josmar Reyes vai conduzir debates sobre uma das produções mais pujantes das últimas décadas, para a qual o Ocidente abriu mais os olhos a partir do sucesso de Parasita (2019), vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e ganhador do Oscar nas categorias de melhor filme, melhor direção (Bong Joon-ho), melhor roteiro original e melhor longa internacional.

— Parasita foi o coroamento de uma filmografia que já vinha sendo construída havia muitos anos pelo cinema sul-coreano. Park Chan-wook, por exemplo, já havia sido premiado no Festival de Cannes por Oldboy (2003). Kim Ki-duk (1960-2020) acumulou prêmios em Veneza por filmes como Casa Vazia (2004) e Pietá (2012) — cita Josmar. — Desde o final do século passado começou a haver uma preocupação e um investimento excepcional em formação, com a criação de escolas de cinema. A Coreia do Sul não se preocupou apenas com a produção, também se preocupou com a recepção, com a formação de público, que é uma coisa ainda muito incipiente no Brasil. O cinema de lá tem uma produção potente, com roteiros extraordinários, que conseguem conjugar perspectivas reflexivas sobre a sociedade sul-coreana com ação extrema e edição ágil, bons orçamentos e grandes bilheterias. O público sul-coreano assiste aos filmes sul-coreanos. E por iniciativa do Kofic, que é órgão análogo da Ancine, eles também fazem um trabalho imenso de difusão internacional.

Segundo Josmar, os três filmes a serem exibidos em Porto Alegre aliam "uma história que te prende por um roteiro bem amarrado" e uma discussão sobre temas pertinentes da sociedade.

— Um dos filmes, Lost, aborda o transplante de órgãos, um tema que costuma aparecer no cinema da Coreia do Sul. Dream Palace trata de outro tema comum, que é a questão habitacional, o problema de encontrar moradia, porque a especulação imobiliária cria um grande problema social. E Crypto Man fala sobre bitcoins, especulação financeira, enriquecimento ilícito.

Cena do filme "Dream Palace" (2022), de Ka Sung-moon. Festival de Cinema Coreano / Divulgação

Na trama de Lost, o jovem Yoon Tae-hwa, em meio à espera por um transplante de pulmão, descobre que seu pai, doador do órgão, se envolveu em um grave acidente de trânsito. Buscando redenção, Tae-hwa se aproxima de Kwon Mi-ji, filha da vítima.

Dream Palace narra a história de Hye-jung, que tenta recomeçar a vida com o filho após a morte do marido em um acidente de trabalho. Ao se mudar para um novo conjunto habitacional, ela enfrenta problemas estruturais nos apartamentos e a indiferença dos responsáveis.

Crypto Man é baseado na história de Do Kwon, sul-coreano que criou empresas de operação de criptomoedas e atraiu milhares de investidores no início dos anos 2020. Em 2022, as empresas colapsaram e geraram prejuízos bilionários. O filme traz no elenco Song Jae-Rim, ator que foi encontrado morto em novembro de 2024, aos 39 anos, tendo ao lado uma carta de suicídio.

Programação do Festival de Cinema Coreano

As sessões serão na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, com entrada franca.

Sexta-feira (29)

19h — Abertura, com a presença da coordenadora geral do Festival Coreano, Márcia Kling + Lost (2025), de Kang Dong-in

21h20min — Debate com o professor e doutor Josmar Reyes, mediado pelo Cinedrome (cineclube do curso de Realização Audiovisual da Unisinos).

Sábado (30)

19h — Dream Palace (2022), de Ka Sung-moon

Domingo (31)

19h — Night Fishing (2024, curta, 13min), de Moon Byoung-gon + Crypto Man (2025), de Harry Hyun

