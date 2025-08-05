Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O clássico da Netflix que prova se você tem coração ou não

Plataforma adicionou nesta segunda-feira (4) ao seu menu "Sociedade dos Poetas Mortos" (1989)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS