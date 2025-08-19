Editora gaúcha lança parceria de mestres italianos do cinema e dos quadrinhos

Detalhe da capa da HQ "Um Dragão em Forma de Nuvem", de Ettore Scola e Ivo Milazzo. Figura Editora / Divulgação

A Figura Editora realiza um duplo lançamento em Porto Alegre na quinta-feira (21), às 19h, no Auditório Araucária do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333).

Rodrigo Rosa, um dos sócios da Figura, vai autografar Mestre Mottini, um art book que recupera a vida e obra de João Batista Mottini (1923-1990), artista gaúcho que foi dos primeiros a ter uma carreira internacional nos quadrinhos (clique aqui para saber mais sobre essa obra).

E o desenhista italiano Ivo Milazzo representa a parceria firmada com o cineasta Ettore Scola (1931-2016), seu compatriota, que assina o roteiro da novela gráfica Um Dragão em Forma de Nuvem.

A HQ reúne dois mestres italianos de suas respectivas artes.

Ettore Scola dirigiu mais de 30 filmes e conquistou mais de 50 prêmios. Entre seus clássicos, estão Feios, Sujos e Malvados (1976), que valeu o troféu de diretor no Festival de Cannes, e O Baile (1983), Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim.

A lista de títulos inclui Nós que nos Amávamos Tanto (1974), Um Dia Muito Especial (1977), A Família (1987), A Viagem do Capitão Tornado (1990) e Concorrência Desleal (2001). Nos últimos anos de sua carreira, deixou o cinema ficcional para dedicar-se ao documentário, mostrando uma forte visão política em obras como Um Outro Mundo É Possível (2001) e Cartas à Palestina (2002).

Ivo Milazzo, 78 anos, começou sua carreira em 1973, desenhando HQs de personagens da Disney, como Tio Patinhas e Pato Donald. Foi neste mesmo ano que conheceu o roteirista Giancarlo Berardi, o seu grande parceiro criativo.

Em 1974, eles apresentaram para a Bonelli Editore o personagem Ken Parker, que estrearia em 1977 e teria sua própria revista, tornando-se um dos mais cultuados títulos do faroeste. Mas é um western diferente do imaginário firmado pelo cinema, embora seu protagonista tenha sido criado à imagem do ator Robert Redford no filme Mais Forte que a Vingança (1972). Parker é um herói imperfeito mas que sempre esteve do lado dos explorados — lutou com os indígenas contra os brancos, por exemplo — e abordou temas como racismo e ecologia.

Com Berardi, Milazzo fez outras histórias, como Welcome to Springville, Tiki e Marvin, o Detetive. Também ilustrou aventuras para Nick Raider, Tex e Mágico Vento. Em 2004, o artista abandona a produção de séries para dedicar-se a projetos mais pessoais. Desde então, surgiram álbuns como Impeesa (2007, com Paolo Fizzarotti), Uomo Faber (2010, com Fabrizio Calzia), Il Boia Rosso (2018, com Francesco Artibani) e Tina Modotti: Reflexos de uma Vida (2024, com Anna Rita Graziano).

Uma página da história em quadrinhos "Um Dragão em Forma de Nuvem". Figura Editora / Divulgação

Publicado originalmente em 2014, Um Dragão em Forma de Nuvem (tradução de Lu Vieira, 108 páginas, R$ 104) dá vida a um argumento que Ettore Scola nunca transformou em filme, por motivos que Silvia Scola, filha do cineasta, explica no prefácio. Foi um presente do diretor a Milazzo, que em outro texto de introdução, escreveu: "A história, aparentemente sem grandes reviravoltas, continha uma situação humana completamente singular, exprimia uma sensibilidade existencial que envolveria qualquer pessoa que a lesse".

O protagonista da trama é Pierre, sujeito de meia-idade que tem uma pequena livraria em Paris. O estabelecimento parece menos uma loja, dado que o dono escolhe quem é digno de comprar um livro, e mais um templo literário, onde Pierre vive "orando".

Praticamente a cada par de páginas, ele conta uma história, faz referência a um escritor, cita o trecho de um clássico, compara uma situação ou uma pessoa a um enredo ou um personagem... Por vezes, o recurso é enriquecedor; em outras, a erudição soa exibicionista. Mas a recorrência também pode ser uma arma de Pierre para lidar com a solidão amorosa (é viúvo já um bom tempo) e suas angústias como pai.

Pierre dedica sua vida a cuidar da filha, Albertine, vítima de um acidente na infância que a deixou paraplégica e impossibilitada de falar. Mas são os monólogos interiores de Albertine que conduzem e comentam a narrativa.

Um dia, a jovem Yolanda entra na livraria e transforma a pacata rotina de Pierre. Afloram temas como amor, sacrifício, egoísmo e generosidade.

Outra página da HQ "Um Dragão em Forma de Nuvem". Figura Editora / Divulgação

O espectador acostumado aos filmes de Ettore Scola vai reconhecer características suas, como "o oferecimento de algumas risadas para esconder o choro", conforme aponta Silvia Scola.

O público do cinema europeu em geral também vai identificar rostos famosos: Ivo Milazzo desenhou os personagens a partir da fisionomia dos atores escolhidos para o filme apenas sonhado. O francês Gérard Depardieu "encarna" Pierre. A alemã Nastassja Kinski é Albertine, e a belga Marie Gillain faz Yolanda. O italiano Massimo Troisi (1953-1994), que já havia morrido muito tempo antes de a história tomar forma, é homenageado no papel de Tony, o amigo garçom que frequenta a livraria.

