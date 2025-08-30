Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Televisão
Opinião

"Domingo Maior" exibe "Batman Begins", que liga o assassinato do presidente Kennedy ao 11 de Setembro

Primeiro filme da trilogia do Cavaleiro das Trevas dirigida por Christopher Nolan vai ao ar na RBS TV à 0h35min desta segunda-feira (1º)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS