Curta gaúcho de terror compete em festival que é termômetro do Oscar

Cena do curta-metragem gaúcho "O Véu" (2025), dirigido por Gabriel Motta. Lívia Pasqual / Divulgação

Dirigido pelo gaúcho Gabriel Motta, o curta-metragem de terror O Véu fará estreia mundial na 50ª edição do Festival Internacional de Toronto, o TIFF, no Canadá. O evento que neste ano será realizado de 4 a 14 de setembro, é considerado um dos principais termômetros para especular sobre as indicações ao Oscar.

O curta-metragem gaúcho foi selecionado para a mostra Short Cuts, dedicada, segundo o material de divulgação, "às produções mais inovadoras e relevantes do formato ao redor do mundo". O Véu concorre com outros 19 filmes ao prêmio de melhor curta internacional, que pré-qualifica para o Oscar.

Segundo a sinopse, O Véu, "com atmosfera densa e visual hipnótico", acompanha um culto religioso marcado por falsos rituais de possessão, até que a filha do pastor é tomada por uma entidade real, desencadeando eventos macabros.

O filme é protagonizado por Robson Lima Duarte (no papel de Ismael), PHILL (Júnior) e Rafaela Lima (Rebeca). O elenco inclui Renata de Lélis, Marcello Crawshaw, Victor di Marco e João Carlos Castanha.

Gabriel Motta, diretor do curta "O Véu". Ma Villareal / Divulgação

Gabriel Motta codirigiu com Melissa Brogni o belíssimo Pastrana (2023), vencedor dos Kikitos de melhor curta, melhor fotografia (Lívia Pasqual) e melhor montagem (Bruno Carboni) no Festival de Gramado do ano passado e também triplamente premiado no Festival de Brasília: melhor curta, melhor edição e Prêmio Canal Brasil de Curtas.

O Véu é produzido pelas produtoras Fogo Filmes e Onomato, ambas de Porto Alegre, e contou com financiamento da Lei Paulo Gustavo.

