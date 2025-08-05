Cinema em Porto Alegre comemora 40 anos do filme que marcou a adolescência de muita gente

Cena do filme "Clube dos Cinco" (1985), de John Hughes. Universal / Divulgação

A Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana vai comemorar nesta quarta-feira (6), às 19h, o 40º aniversário de um filme que marcou os adolescentes da década de 1980: Clube dos Cinco (The Breakfast Club, 1985), de John Hughes.

Com ingressos a R$ 8, trata-se da Sessão Almanaque 21, organizada pelo crítico Rodrigo de Oliveira — que no dia 31 de julho recebeu a notícia de que vai votar na 83ª edição do Globo de Ouro, um dos mais tradicionais prêmios do cinema mundial.

Morto, por coincidência, em um 6 de agosto, em 2009, aos 58 anos, Hughes era um mestre das comédias e dos dramas sobre a adolscência. Além de Clube dos Cinco, ele escreveu e dirigiu Gatinhas e Gatões (1984), A Garota de Rosa-Schocking (1986), Curtindo a Vida Adoidado (1986) e Alguém Muito Especial (1987). Seu currículo inclui Antes Só do que Mal Acompanhado (1987) e os roteiros de Férias Frustradas (1983) e Esqueceram de Mim (1990).

O ator Judd Nelson e o diretor e roteirista John Hughes nos bastidores de "Clube dos Cinco". Universal / Divulgação

Qual é a trama de "Clube dos Cinco"?

A comédia dramática Clube dos Cinco (1985) acompanha cinco estudantes do High School (o Ensino Médio nos EUA) que cometeram infrações e são obrigados a ficar de castigo na escola, em um sábado. Na detenção, eles terão de escrever uma redação com mil palavras em que falam sobre si mesmos.

Os personagens são tipos clássicos — ou melhor, estereótipos: o nerd (Brian Johnson, papel de Anthony Michael Hall), a garota popular (Claire Standish, interpretada por Molly Ringwald), o esportista (Andrew Clark, vivido por Emilio Estevez), a esquisita (Allison Reynolds, encarnada por Ally Sheedy) e o delinquente (John Bender, representado por Judd Nelson).

Apesar de serem de turmas diferentes, a convivência forçada leva o quinteto a uma catártica experiência emocional. À medida que o dia avança, eles interagem e falam de suas frustrações e projetos de vida, criando empatia e vínculos inesperados. É como define Andrew, em uma das frases mais marcantes do filme: "Somos todos bem bizarros. Alguns de nós são melhores em esconder isso; só isso".

A imagem de "Clube dos Cinco" que gerou memes, com os personagens de Judd Nelson, Emilio Estevez, Ally Sheedy, Molly Ringwald e Anthony Michael Hall. Universal / Divulgação

Clube dos Cinco foi um tremendo sucesso comercial: custou US$ 1 milhão e arrecadou US$ 51,5 milhões nas bilheterias. Não recebeu indicação a nenhum prêmio importante, mas mereceu homenagens da MTV, por exemplo, por conta dos seus 20 anos; foi transformado em peça por Bob Bahlis em Porto Alegre, em 2011; e gerou memes como aquele que associa bandas de rock aos cinco personagens. Em um deles, Bender é The Clash; Andrew, o Duran Duran; Allison, o Joy Division; Claire,o A-ha; e Brian, os Smiths. Por falar em música, o grande destaque da trilha sonora é Don't You (Forget About Me), do Simple Minds.

O crítico Rodrigo de Oliveira comenta sobre os méritos do filme:

— John Hughes tinha a mão para criar personagens adolescentes críveis, com dramas reais para a idade. Clube dos Cinco talvez não seja o longa mais famoso dele, Curtindo a Vida Adoidado certamente ganha o posto, até pelas diversas reprises na tevê. Mas é o filme mais profundo, por extrair em um cenário apenas, com apenas cinco atores em cena na maior parte do tempo, o sumo do que era ser adolescente naquela década, nos Estados Unidos. É interessante que Hughes lança mão de cinco estereótipos, a princesa, o valentão, o CDF, a desajustada e o atleta, e os subverte logo depois, com cada um dos personagens mostrando que não são exatamente o que sua imagem ditava.

Rodrigo não tem só elogios a Clube dos Cinco:

— Como muitos filmes daquela época, nem tudo envelheceu bem. Não temos diversidade racial nem sexual, algo que certamente seria modificado atualmente. E as ações de alguns personagens seriam atenuadas ou não bonificadas ao final. A própria Molly Ringwald, quando assistiu ao filme com sua filha de 10 anos, ficou chocada ao perceber os abusos que sua personagem sofre, coisas que passavam despercebidas na época.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.

Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano