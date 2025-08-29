Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema de Porto Alegre exibe filme ganhador do Oscar sobre família de "perdedores"

Sessão Nostalgia da Sala Paulo Amorim apresenta "Pequena Miss Sunshine" (2006) neste domingo (31)

