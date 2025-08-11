Canal Brasil faz maratona com 17 filmes que foram premiados no Festival de Gramado

Ângelo Antônio em "Oeste Outra Vez" (2024), filme escrito e dirigido por Erico Rassi. O2 Play / Divulgação

O 53º Festival de Cinema de Gramado começa oficialmente na próxima sexta-feira (15), com a exibição fora de competição de O Último Azul, filme de Gabriel Mascaro laureado com o Urso de Prata no Festival de Berlim, e a entrega do Kikito de Cristal ao ator Rodrigo Santoro.

Como aquecimento, o Canal Brasil — que transmite ao vivo e com exclusividade na TV e no Globoplay (via Plano Premium) a cerimônia de encerramento, no dia 23 — vai exibir nesta segunda-feira (11) e na terça (12) 17 longas-metragens premiados na Serra Gaúcha. Nos dois dias, as maratonas começam às 19h45min.

Um destaque da programação é a estreia de Oeste Outra Vez, de Erico Rassi, grande vencedor do Festival de Gramado do ano passado. É um faroeste contemporâneo e com homens tristes que se passa no sertão de Goiás. Totó (Ângelo Antônio) não aceita ter sido abandonado pela mulher e contrata um velho pistoleiro (Rodger Rogério) para tentar matar Durval (Babu Santana).

— Ver o filme estrear no Canal Brasil nos enche de orgulho. Além de nosso parceiro e coprodutor, o Canal Brasil é um espaço que valoriza o cinema autoral, a diversidade de vozes e as histórias que vêm de cantos muitas vezes esquecidos do país — conta o diretor Erico Rassi, que tem uma próxima produção prevista para ser filmada no primeiro semestre de 2026, de cunho policial e ambientada no interior de Goiás na década de 1990.

Confira os demais títulos da maratona e os horários de exibição:

Segunda, 11/8

19h45min: Oeste Outra Vez (2024), de Erico Rassi

21h25min: Tatuagem (2013), de Hilton Lacerda

23h20min: BR 716 (2016), de Domingos de Oliveira

0h55min: Bróder (2010), de Jeferson De

2h30min:- Como Nossos Pais (2017), de Laís Bodanzky

4h15min: Stelinha (1990), de Miguel Faria Jr.

6h10min:- O Amuleto de Ogum (1974), de Nelson Pereira dos Santos

8h05min: Festa (1989), de Ugo Giorgetti

Terça, 12/8