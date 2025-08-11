Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Televisão
Notícia

Canal Brasil faz maratona com 17 filmes que foram premiados no Festival de Gramado

Para marcar a semana de início da 53 edição do evento, serão exibidos 17 longas-metragens nesta segunda (11) e na terça (12)

Ticiano Osório

