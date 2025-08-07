Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

As últimas três chances de ver um filmaço italiano

A partir desta sexta (8), Sala Paulo Amorim exibe as derradeiras sessões de "Vermiglio: A Noiva da Montanha" (2024), de Maura Delpero

