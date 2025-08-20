Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

As últimas sete sessões de um filmaço sobre o fim da vida

"Uma Bela Vida" (2024), de Costa-Gavras, está em cartaz somente na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS