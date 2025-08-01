A tática maluca que quase eliminou gaúcho no "Chef de Alto Nível"

Os três gaúchos do "Chef de Alto Nível": Ícaro Conceição, Arika Messa e Bruno Sutil. Beto Roma / TV Globo/Divulgação

O sexto episódio de Chef de Alto Nível, exibido na noite desta quinta-feira (31) pela RBS TV, provocou alegria e apreensão entre os torcedores dos três participantes gaúchos — Arika Messa, Bruno Sutil e Ícaro Conceição — na competição de culinária apresentada por Ana Maria Braga.

Na primeira prova, as equipes dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto tinham o desafio de preparar um sanduíche que fosse uma "obra-prima da gastronomia". Praticamente todos eram apetitosos e pareciam muito gostosos. Quem venceu foi a porto-alegrense Arika Messa, 42 anos, que mora em Canela, na Serra, com a esposa e as duas filhas e integra a categoria dos cozinheiros profissionais no programa.

Ela entregou um sanduíche de rosbife ao poivre com maionese de abacate e chips de jiló — fruto que Arika disse nunca ter comido na vida. A vitória livrou o Time Rueda da prova de eliminação e garantiu o Broche de Imunidade para Arika no próximo episódio de Chef de Alto Nível, na terça-feira (5), depois da novela Vale Tudo.

Sanduíche de rosbife com chips de jiló feito por Arika Messa no "Chef de Alto Nível". TV Globo / Divulgação

Um dos sanduíches mais elogiados foi o de Bruno Sutil, 35 anos, integrante do Time Atala que também é de Porto Alegre, mas vive em São Paulo. Ele, que entrou no programa representando os cozinheiros amadores, mereceu o adjetivo "genial" do chef Alex Atala. No seu prato, Sutil inverteu o papel dos principais ingredientes: o cogumelo virou a "carne" do hambúrguer, e a linguiça, cortada em fatias bem fininhas, se transformou em um "tomate de porco".

A criatividade, porém, não foi suficiente para salvá-lo do "paredão" das panelas.

"Chef de Alto Nível": Jefferson Rueda, Renata Vanzetto, Ana Maria Braga e Alex Atala. Beto Roma / Divulgação

Em uma decisão surpreendente, Atala resolveu mandar Sutil para disputar a prova de eliminação com a paraense Marina Cabral, indicada por Renata Vanzetto por ter preparado o sanduíche mais simplesinho de sua equipe.

Atala rompeu com a lógica das competições gastronômicas. Dá até para chamar de maluca a sua tática: em vez de premiar quem cozinhou bem, decidiu jogar no fogo.

Para justificar, o renomado chef — que, vale dizer, tem sido o comandante mais intenso nas broncas — ensaiou uma analogia futebolística. Disse que tem a hora de defender e a hora de atacar e comparou Sutil a um centroavante, o jogador que vai marcar o gol da vitória.

Sutil sofreu — até chorou ao final —, mas conseguiu escapar com vida do duelo com espetinhos.

