Winona Ryder interpreta Joyce Byers na quinta temporada da série "Stranger Things". Netflix / Divulgação

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (16) teaser (assista logo abaixo) e fotos da quinta e última temporada de Stranger Things. O capítulo final será lançado em três datas: o volume 1 estreia em 26 de novembro (quatro episódios), o volume 2, em 25 de dezembro (três episódios) e o episódio final, em 31 de dezembro. Cada leva de episódios ficará disponível a partir das 22h (horário de Brasília).

O teaser dá pistas do que os fãs podem esperar do encerramento de uma das séries mais icônicas da Netflix. ALERTO QUE PODE HAVER SPOILERS tanto no vídeo quanto no texto da coluna, que apenas utiliza as informações do material de divulgação.

No outono de 1987, a cidade de Hawkins segue abalada pela abertura dos portais, e os heróis da trama criada em 2016 pelos Irmãos Duffer se unem pelo mesmo objetivo: encontrar e matar Vecna (personagem de Jamie Campbell Bower).

Mas Vecna desapareceu, e ninguém sabe seu paradeiro. Para complicar tudo, o governo colocou Hawkins sob quarentena militar e intensificou a caça a Eleven, a Onze (Millie Bobby Brown), que precisou se esconder novamente.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will (Noah Schnapp) se aproxima, uma ameaça familiar volta à tona. Diz a sinopse divulgada: "A batalha final se aproxima e, com ela, uma escuridão ainda mais poderosa e mortal. Para acabar com esse pesadelo, todo o grupo precisará se unir de novo pela última vez".

No elenco da quinta temporada, estão Winona Ryder (no papel de Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Onze), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Tenente Akers) e Linda Hamilton (, atriz da saga O Exterminador do Futuro, que em Stranger Things interpreta a doutora Kay.

Eventos e produções paralelas marcam o fim da série que homenageia o cinema dos anos 1980, como O Enigma de Outro Mundo (1982), E.T.: O Extraterrestre (1982), Poltergeist: O Fenômeno (1982), Os Caça-Fantasmas (1984), Chamas da Vingança (1984), Os Goonies (1985), Conta Comigo (1986) e Akira (1988).

Em abril, estreou na Broadway o espetáculo Stranger Things: The First Shadow. Haverá o lançamento de um seriado de animação (Stranger Things: Tales From 85, que se passa entre a segunda e a terceira temporada) e de uma coleção de livros. E no dia 30 de agosto chega a Porto Alegre a exposição imersiva Stranger Things: The Experience.

Assista ao teaser de "Stranger Things 5":

