Sete clássicos da Coreia do Sul vão ser exibidos de graça em Porto Alegre

"A Flor no Inferno" (1956), de Shin Sang-ok, abre a mostra de clássicos sul-coreanos na Capitólio. Cinemateca Capitólio / Divulgação

De 1º a 10 de agosto, a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, apresenta a mostra 50/50: Clássicos Coreanos Restaurados, com sete filmes produzidos durante a década de 1950 na Coreia do Sul. Com apoio da Cinemateca Brasileira, a programação celebra o 50° aniversário do Korean Film Archive (KOFA), uma das mais importantes instituições de preservação audiovisual do continente asiático, e destaca obras surgidas à sombra da Guerra da Coreia (1950-1953). Todas as sessões têm entrada franca.

Os sete longas-metragens retratam diversas facetas da realidade do país no período imediatamente posterior ao conflito armado que chancelou, em 1948, a divisão da península em dois países — Coreia do Norte e Coreia do Sul — e o início de uma guerra traumática.

— As sombras da guerra são muitas — comenta Leonardo Bomfim, programador da Cinemateca Capitólio. — As consequências imediatas, com os escombros literais e emocionais, são visíveis em muitos filmes do período. A consolidação da divisão do país, entre Norte e Sul, também é uma questão decisiva. Ao mesmo tempo, há a presença dos Estados Unidos, as novas influências ocidentais, que são encaradas de diferentes maneiras pela sociedade da época. Impossível desconsiderar, também, uma sombra eterna na vida coreana: a violenta ocupação japonesa desde o início do século 20, terminada apenas em 1945.

Nesse contexto social muito tumultuado, o cinema ocupou um espaço central.

— É importante destacar que um país empobrecido, convivendo com todo o tipo de tensão de um pós-guerra, viveu um boom em sua produção cinematográfica. No fim da década de 1950, em torno de cem filmes eram produzidos por ano — informa Bomfim. — Estudiosos do cinema coreano consideram, inclusive, esse período do pós-guerra como essencial para a formação da poderosa indústria cinematográfica da Coreia do Sul que conhecemos hoje.

Esse cinema passou a ser mais conhecido a partir do fenômeno Parasita (2019), que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e se tornou a primeira produção falada em uma língua estrangeira a conquistar o Oscar de melhor filme. Leonardo Bomfim fala sobre como a produção dos anos 1950 influenciou os diretores posteriores:

— Muitas questões históricas permanecem. A divisão entre Norte e Sul, um tema naturalmente presente nos anos 1950, foi retomada décadas depois por diretores como Park Chan-wook (vide o filme Zona de Risco, de 2000). A influência estrangeira, em especial dos Estados Unidos, conecta filmes como O Hospedeiro (2006), de Bong Joon-ho, às primeiras obras que tentavam entender as consequências dessa relação de poder, como Madame Liberdade (1956). Os diretores contemporâneos muitas vezes mencionam nomes mais clássicos como influência. Bong, por exemplo, tem como grande mestre o cineasta Kim Ki-young, que iniciou nos anos 1950, realizando em 1960 o clássico Hanyo, que será exibido neste ano na Capitólio, mas em outra programação. Hong Sang-soo cita como inspiração o cinema de Lee Man-hee, diretor da geração imediatamente posterior a dos 1950.

"Madame Liberdade" (1956), filme dirigido por Han Hyeong-mo. KOFA / Divulgação

Quase todos os filmes da mostra em Porto Alegre estão presentes na lista dos 100 maiores filmes coreanos organizada pelo KOFA em 2024, para celebrar os 50 anos da instituição. Na noite de abertura e também no dia 6 de agosto (confira todos os títulos, as datas e os horários logo abaixo), será exibido A Flor no Inferno (1958). É dirigido por Shin Sang-ok, considerado um dos grandes mestres da história do cinema sul-coreano, e narra a chegada de um jovem do interior a uma Seul tomada por criminosos, prostitutas e soldados dos Estados Unidos.

— Este filme apresenta um retrato bem cru da vida entre os escombros de Seul no pós-guerra — diz Bomfim. — E a parceria do diretor Shin Sang-ok com a atriz Choi Eun-hee é uma das mais importantes da história do cinema coreano. Vale lembrar que eles viveram uma situação inacreditável na década de 1970: foram sequestrados pelo governo norte-coreano (a mando de Kim Jong-il, pai do atual líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un) e então passaram a produzir filmes no país. A história é contada no documentário britânico Os Amantes e o Déspota (2016).

Mostra 50/50: Clássicos Coreanos Restaurados

As sessões dos filmes são na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre (Rua Demétrio Ribeiro, 1085, esquina com a Avenida Borges de Medeiros), e toda a programação tem entrada franca, mediante lotação da sala.

Rio Nakdong (1952, 46min)

"Rio Nakdong". KOFA / Divulgação

De Jeon Chang-keun. Após se formar, Il-ryeong retorna para sua cidade natal, uma pequena vila perto do rio Nakdong. Ok-nam é seu amante e é também o professor da aldeia. Juntos, os dois trabalham para educar as pessoas e melhorar a vida na comunidade. Sessão neste domingo (3), às 17h

A Viúva (1955, 76min)

"A Viúva". KOFA / Divulgação

De Park Nam-ok. Mimangin (título original) é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher na Coreia do Sul. Era considerado perdido até o final dos 1990, quando foi encontrado pelo KOFA, em versão parcialmente completa. Na trama, Shin-ja vive com sua filha Ju e tem o apoio financeiro de Sung-jin, amigo de seu marido morto na Guerra da Coreia. Sung-jin se apaixona por Shin-ja, fazendo com que sua esposa fique com ciúme e corra atrás do jovem Taek. Quando Taek salva Ju de um afogamento, Shin-ja se apaixona por ele. Sessão no dia 10 de agosto, às 19h

Piagol (1955, 109min)

"Piagol". KOFA / Divulgação

De Lee Kang-cheon. Após a Guerra da Coreia, um grupo de guerrilheiros norte-coreanos se esconde em uma zona rural do Sul. Ciúmes e rivalidade abalam suas relações, e um dos integrantes secretamente planeja desertar. Este filme foi banido pelo governo sul-coreano por representar personagens comunistas de "maneira inadequada". Sessões neste sábado (2), às 17h, e no dia 5 de agosto, às 15h

O Dia do Casamento (1956, 80min)

"O Dia do Casamento". KOFA / Divulgação

De Lee Byeong-il. Nesta comédia dramática, Mestre Maeng está entusiasmado que sua filha, Sip-bun, em breve se casará com uma família influente. Pouco antes do casamento, ele ouve um boato de que o noivo tem uma deficiência física. Relutante com essas condições, ele decide casar sua empregada, Ip-bun, como se fosse sua filha. Sessões no dia 5 de agosto, às 19h15min, e no dia 6 de agosto, às 15h

Madame Liberdade (1956, 126min)

"Madame Liberdade". KOFA / Divulgação

De Han Hyeong-mo. Grande sucesso de público, Jayu buin foi atacado pela imprensa da época, que chamou o filme de "imoral". Na trama, Seon-yeong, esposa do professor universitário Tae-yeon, deseja trabalhar em uma boutique para ganhar sua própria renda. Embora o marido seja inicialmente contra, ele concorda relutantemente. Um dia, Seong-yeong conhece Chun-ho, um jovem vizinho, e se interessa por ele. Ao mesmo tempo, ela começa a frequentar bailes cheios de soldados dos EUA com sua amiga Yoon-joo. Sessões neste sábado (2), às 19h, e no dia 8 de agosto, às 15h

A Flor no Inferno (1958, 88min)

"A Flor no Inferno". Cinemateca Capitólio / Divulgação

De Shin Sang-ok. Na trama de Jiokhwa, Dong-shik, um jovem inocente do interior, chega a Seul em busca de seu irmão. Entre as ruas movimentadas e bases do exército estadunidense na cidade pós-guerra, Dong-shik descobre que seu irmão Young-shik se tornou um criminoso envolvido romanticamente com Sonya, uma trabalhadora sexual. Dong-shik tenta convencê-lo a voltarem juntos para sua cidade natal, mas logo se veem envolvidos em um triângulo amoroso inesperado. Sessões nesta sexta (1º), às 19h30min, e no dia 6 de agosto, às 17h

Dinheiro (1958, 124min)

"Dinheiro". KOFA / Divulgação

De Kim So-dong. Neste filme influenciado pelo neorrealismo italiano, Bong-su é um fazendeiro ingênuo e diligente, mas sua situação não dá sinais de melhoria apesar de seu esforço. Ele precisou até mesmo adiar várias vezes o casamento da filha por causa de dificuldades financeiras. Bong-su vende sua colheita, mas acaba perdendo todos os seus ganhos em jogos. Diante do desespero e da pressão da dívida, ele vende o gado da família, apenas para perder tudo para um vigarista. Sessões no dia 5 de agosto, às 17h, e no dia 7 de agosto, às 19h

