Jake Picking interpreta o ator Rock Hudson na minissérie "Hollywood" (2020), criada por Ryan Murphy. Netflix / Divulgação

O Dia Mundial do Rock é celebrado neste domingo, 13 de julho. A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, um megaevento beneficente organizado pelo roqueiro britânico Bob Geldof em 1985 — o objetivo era combater a fome na Etiópia, país africano. Shows simultâneos em Londres, na Inglaterra, e em Filadélfia, nos Estados Unidos, contaram com artistas e bandas como Paul McCartney, The Who, Queen, Eric Clapton, U2 e Madonna.

Ao longo deste fim de semana, você vai encontrar por aí listas de filmes e séries sobre o gênero musical. Aqui, a proposta é um tanto diferente.

Tá, ok, é uma piada. Mas as dicas são de verdade.

1) Rock Hudson, o ator

Elizabeth Taylor e Rock Hudson em "Assim Caminha a Humanidade" (1956), de George Stevens. Warner / Divulgação

Com 1m96cm, Rock Hudson era um dos galãs de Hollywood nos anos 1950 e 1960, quando estrelou comédias românticas fazendo par com Doris Day. Seu maior papel, contudo, foi o rancheiro texano Bick do drama Assim Caminha a Humanidade (1956), no qual contracena com Elizabeth Taylor e James Dean e pelo qual recebeu sua única indicação ao Oscar. O filme valeu a George Stevens a estatueta dourada de melhor direção. (Para aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

2) Rock Hudson, o personagem

Jake Picking e Jeremy Pope na minissérie "Hollywood" (2020). Netflix / Divulgação

Morto em 1985, às vésperas de completar 60 anos, Rock Hudson tornou-se uma das primeiras celebridades vítimas da aids. A revelação sobre a doença trouxe a público os rumores sobre sua homossexualidade que circulavam nos bastidores. Uma versão ficcional — e abertamente gay — do próprio ator é um dos principais personagens da série Hollywood (2020), criada por Ryan Murphy. Quem o interpreta é Jake Picking. (Netflix)

3) A Rocha (The Rock)

Sean Connery e Nicolas Cage em "A Rocha" (1996), filme de Michael Bay. Disney / Divulgação

Realizado em 1996, talvez seja o melhor filme (ou um dos poucos assistíveis, alguns dirão) do exagerado e barulhento diretor e produtor Michael Bay, o mesmo da franquia Transformers. Conta a seu favor o baita elenco masculino: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, David Morse, John C. McGinley, John Spencer... Na trama, um general (Harris), herói na Guerra do Vietnã, e seus comandados se apoderam de poderosas armas químicas e se instalam na prisão de Alcatraz com 81 reféns e cobram US$ 100 milhões de resgate. Caso contrário, vão atacar a cidade de San Francisco. Para combatê-los, é enviado à ilha — a tal Rocha do título — um grupo de elite que inclui um jovem especialista em ameaças bioquímicas (Cage) e o único fugitivo do presídio (Connery). (Disney+)

4) Dwayne "The Rock" Johnson

Dwayne "The Rock" Johnson em "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite" (2018), filme de Rawson Marshall Thurber. Amazon Prime Video / Divulgação

O ex-lutador não usa mais o apelido nos créditos dos filmes que estrela, mas quem o conhece ainda o chama, carinhosamente, pela alcunha que tinha antes de virar ator. The Rock já tem um bocado de títulos no currículo — o primeiro destaque foi como o Escorpião Rei em O Retorno da Múmia (2001), a ponto de gerar uma aventura solo no ano seguinte. A minha dica é Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (2018), do diretor Rawson Marshall Thurber, definido pelo próprio astro como uma homenagem a obras que inspiraram a ele a sua geração com grit, guts and heart (brio, tripas e coração): Inferno na Torre, Duro de Matar e O Fugitivo. (Amazon Prime Video e HBO Max)

5) Chris Rock

Chris Rock no stand-up "Tamborine" (2018). Netflix / Divulgação

Um dos mais famosos comediantes estadunidenses, Chris Rock já narrou — aliás, é dele mesmo a voz na versão original — sua adolescência no Brooklyn, em Nova York, no popular seriado Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009). Em 2018, após um hiato de 10 anos, ele voltou a fazer um espetáculo de stand-up: Tamborine, que em 2021, ganhou uma versão estendida, Total Blackout. No show, Rock critica o presidente Donald Trump, então em seu primeiro mandato, e, sem pudores, comenta sobre seu vício em pornografia. Um dos principais temas é, logicamente, o racismo. A abertura torna-se assustadoramente atual à luz do caso George Floyd. Com humor ácido, Rock reflete sobre o racismo sofrido pela comunidade negra nos EUA e a violência dos policiais brancos:

— Quando os tiras atiram em um negro inocente, dão sempre a mesma desculpa: "Não são todos os policiais, são apenas umas maçãs podres. É um nome amável para assassino. Eu já comi uma maçã podre. Estava azeda, mas não me sufocou. Eu sei que é difícil e perigoso ser policial, mas algumas profissões não podem ter maçãs podres. Em algumas profissões, todos devem ser bons. Como pilotos. A American Airlines não pode dizer: "A maioria dos nossos pilotos pousa". (Netflix)

6) 30 Rock

Tina Fey, Jack McBrayer, Jane Krakowski, Alec Baldwin e Tracy Morgan na série "30 Rock" (2006-2013). SONY / DIVULGAÇÃO

A série de comédia criada e protagonizada por Tina Fey teve sete temporadas e 139 episódios entre 2006 e 2013 e conquistou 16 prêmios Emmy. Ela baseou-se na sua experiência como roteirista-chefe do longevo programa de TV humorístico Saturday Night Live para desenvolver as desventuras da personagem Liz Lemon. As tramas retratam o caos dos bastidores da produção do show noturno de variedades TGS with Tracy Jordan, cujo apresentador é encarnado por Tracy Morgan. Alec Baldwin interpreta Jack Donaghy um executivo arrogante e conservador. Lemon tenta equilibrar sua vida pessoal com a profissional e gerir as personalidades excêntricas dos seus colegas de trabalho e seus subordinados. (Indisponível no streaming, mas teve suas temporadas lançadas em DVD no Brasil)

