Filho único, cresceu em uma família de fé moderada — sua mãe, por exemplo, havia frequentado a missa pouquíssimas vezes antes do nascimento do filho. Mas Carlo demonstrou, desde cedo, uma devoção incomum.

Com apenas sete anos, pediu para fazer a Primeira Comunhão . Passou a frequentar diariamente a missa, a rezar o terço e a criar uma relação profunda com os ensinamentos de Jesus , especialmente na Eucaristia.

Com precisão, ele catalogou mais de 130 milagres reconhecidos pela Igreja Católica , organizando-os com mapas, imagens e descrições. O objetivo era mostrar que Cristo está presente na Eucaristia — que Carlo costumava chamar de sua "autoestrada para o céu".

Para Carlo ser reconhecido santo pela Igreja, era necessário um segundo milagre. Em julho de 2022, a costa-riquenha Valeria Valverde sofreu um grave acidente de bicicleta em Florença, Itália, resultando em traumatismo craniano. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência, removendo parte do osso occipital para aliviar a pressão no cérebro, mas seu estado era crítico.

A canonização de Carlo Acutis aconteceria em 27 de abril, mas a cerimônia no Vaticano acabou cancelada devido à morte de Francisco , no dia 21.

As filmagens foram realizadas em Milão e Assis, na Itália, seguindo uma narrativa conduzida pelo testemunho do indiano Rajesh Mohur, ex-mordomo da família Acutis , que se converteu ao catolicismo inspirado pelo exemplo do adolescente. A produção teve acesso a locais e objetos pessoais de Carlo, além de entrevistar pessoas próximas a ele.

A campanha está sendo divulgada nas redes da Lumine e no perfil @carloacutisfilme, com o apoio do cantor e influenciador católico Joaquim, que soma mais de 500 mil seguidores. O teaser do documentário já está disponível no YouTube. Mais informações e formas de apoiar o projeto estão disponíveis no perfil @carloacutisfilme e na página oficial da campanha.