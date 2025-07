Os cinco filmes gaúchos que vão disputar Kikitos no Festival de Gramado

"Uma em Mil", de Jonatas Rubert e Tiago Rubert, compete na mostra de longas gaúchos do Festival de Gramado. 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

O 53º Festival de Cinema de Gramado revelou nesta quinta-feira (24) os cinco filmes que vão competir pelos Kikitos (e por premiação em dinheiro) na Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos, realizada pelo evento em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Cinema. Os títulos anunciados são: Bicho Monstro, de Germano de Oliveira; Passaporte Memória, de Decio Antunes; Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli; Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz; e Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert.

Os longas-metragens serão exibidos com entrada franca entre os dias 18 e 22 de agosto, sempre às 14h, no Palácio dos Festivais. O Festival de Gramado vai de 15 a 23 de agosto, quando serão conhecidos os vencedores das mostras competitivas de filmes nacionais de ficção e documentários. A premiação dos longas gaúchos e dos curtas brasileiros será no dia 22.

O programador Leonardo Bomfim, a jornalista Mônica Kanitz e a cineasta Sabrina Fidalgo foram os responsáveis pela escolha dos títulos gaúchos.

Para a comissão de seleção, os cinco filmes transitam entre "a fabulação e o mistério", "a própria realização de um filme", "a delicadeza extremamente política", "a urgência de um momento do Rio Grande do Sul" e "momentos históricos distintos colocados em diálogo". Todas as obras são inéditas no RS.

"Bicho Monstro". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Primeiro longa-metragem dirigido por Germano de Oliveira, Bicho Monstro mostra um vilarejo rural em que a pequena Ana se impressiona com uma peça sobre o misterioso Thiltapes. O filme também volta 200 no tempo, quando um botanista alemão ouve uma história sobre esse mesmo animal. Enquanto lidam com dilemas distintos, ambos perseguem a mesma criatura.

"Passaporte Memória". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Já Passaporte Memória acompanha um emigrante brasileiro que vive em Paris e, após a morte da mãe, retorna à sua cidade natal e se defronta com lembranças da infância durante a ditadura militar no Brasil, repensando sua própria história. Também se trata de uma estreia na direção em longas, no caso, de Decio Antunes, diretor artístico da JogoDeCena Companhia Teatral.

"Quando a Gente Menina Cresce". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Da cidade de Santa Maria, vem Quando a Gente Menina Cresce, da documentarista, montadora e produtora cultural Neli Mombelli. No filme, um grupo de meninas vive a transição da infância para adolescência em uma escola pública na periferia do município. Elas têm entre nove e 12 anos e, ao longo do ano letivo, sentem mudanças no corpo, medos, desejos e vivem a expectativa da chegada da primeira menstruação.

"Rua do Pescador Nº 6". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Radiografando acontecimentos recentes do Rio Grande do Sul, Rua do Pescador Nº 6, da atriz, diretora e produtora Bárbara Paz, traz para a tela as lembranças de vidas marcadas pelas enchentes no Estado. Após a baixa das águas, a equipe do longa saiu em busca de histórias, memórias "após o fim", encontrando, na Rua dos Pescadores, nº 6, uma comunidade ribeirinha profundamente afetada.

Os irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, diretores de "Uma em Mil". 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Representando Canoas, Uma em Mil é dirigido por dois irmãos: Jonatas e Tiago Rubert. O mais jovem tem Down, tema que o documentário explora a partir da ideia de que "uma em mil" são as chances de uma pessoa nascer com a condição genética. Juntos, os dois tentam entender por que um deles nunca trocou uma lâmpada na vida e acabam descobrindo o que a invenção do rádio tem a ver com a invenção da escada. "Isso mesmo, este não é um filme normal", avisam os realizadores, segundo o material e divulgação do Festival de Gramado.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.

Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano