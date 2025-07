O filme que eternizou Michael Madsen, ator morto aos 67 anos

No final da sua carreira, vinha atuando em muitos filmes de gosto duvidoso , produções baratas de ação, suspense ou terror. O último trabalho mais decente foi justamente com o diretor que mais acreditava no potencial dele: Quentin Tarantino .

Todas as marcas tarantinescas já estão aqui: o manuseio inteligente dos códigos do cinema policial, a hiperviolência gráfica, os diálogos verborrágicos, a singular trilha sonora de raridades e esquisitices. Vide o emprego sinistro de Stuck in the Middle With You (1972) na cena que eternizou Michael Madsen: o seu personagem dança e cantarola o hit do Stealers Wheel enquanto tortura e corta uma orelha de um policial.