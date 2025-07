O filme para chorar que está bombando no Amazon Prime Video

Sam Claflin e Emilia Clarke em "Como Eu Era Antes de Você" (2016), filme de Thea Sharrock. warner / Divulgação

Um dos 10 filmes mais vistos no Amazon Prime Video neste começo de julho oferece aos fãs da série Game of Thrones (2011-2019) uma chance de ver Emilia Clarke em um papel bem diferente de sua Daenerys Targaryen.

Em Como Eu Era Antes de Você (Me Before You, 2016), a atriz inglesa troca os ares medievais pela ambientação contemporânea e deixa de ser a "Mãe dos Dragões" para se tornar cuidadora de um tetraplégico. Esse papel é interpretado por Sam Claflin, visto recentemente na minissérie Daisy Jones & The Six (2023).

Como Eu Era Antes de Você é baseado no best-seller homônimo da escritora inglesa Jojo Moyes, autora de A Última Carta de Amor, que também ganhou adaptaçãção cinematográfica. O livro narra, como ficção, uma história parecida com a que o francês Philippe Pozzo di Borgo viveu de verdade e descreveu na autobiografia lançada em 2001 — posteriormente transformada no filme de enorme sucesso Intocáveis (2011).

A fantasia e a realidade têm em comum as figuras de um milionário tetraplégico e seu cuidador, que estabelecem uma relação de estranheza por conta de temperamentos opostos e do abismo social e cultural que os separa, até afinarem seus sentimentos na tolerância e no afeto. A grande diferença é que Como Eu Era Antes de Você, em vez de investir no componente da amizade, aposta em ingredientes do melodrama romântico.

Embora seja uma produção dos Estados Unidos, o filme tem DNA todo britânico, desde Jojo Moyes à diretora Thea Sharrock, do cenário pastoral ao bom elenco — que inclui Charles Dance, outro egresso de Game of Thrones (era o patriarca dos Lannister), Vanessa Kirby, indicada ao Oscar de melhor atriz por Pedaços de uma Mulher (2021), e Janet McTeer, concorrente à estatueta dourada de atriz por Livre para Amar (1999) e de coadjuvante por Albert Nobbs (2011).

Charles Dance está no elenco de "Como Eu Era Antes de Você". warner / Divulgação

A combinação desses fatores e desses talentos injeta doses de graça, de simpatia e de lágrimas — convém preparar um lencinho, porque o filme é hábil em fazer chorar.

A personagem de Emilia Clarke se chama Louisa Clark. A jovem mora com a família em uma pequena cidade inglesa, é movida por um inabalável altruísmo e enxerga a vida com o mesmo colorido que estampa suas roupas e sapatos. Ela sonha em ser estilista, mas está resignada com a rotina simples que leva com a família e o namorado atleta.

Lou (Emilia Clarke) e Will (Sam Claflin) em cena do filme "Como Eu Era Antes de Você". warner / Divulgação

A reviravolta na vida de Lou começa quando perde o emprego no café local. Com o pai desempregado, é ela quem dá o suporte doméstico. Nas vizinhanças, mora Will Traynor (Sam Claflin), rapaz aristocrata que ficou tetraplégico há poucos anos. Interromper a carreira executiva de sucesso e a prática de esportes radicais fez dele um tipo amargo e com tendências suicidas.

Ao ser contratada como cuidadora de Will, Lou se empenha para fazê-lo recomeçar. Entre atritos e conexões do par central, quem aprecia o gênero encontrará em Como Eu Era Antes de Você um filme bem digno, acima da média no trato dos incontornáveis apelo sentimental e lição de moral.

