O filme da Netflix com um cenário perfeito para tramas de suspense

Jodie Foster em cena do filme "Plano de Voo" (2005), dirigido por Robert Schwentke. Buena Vista / Divulgação

Disponível na Netflix desde segunda-feira (28), Plano de Voo (Flightplan, 2005) explora um cenário por excelência para filmes de suspense: o interior de um avião. Tripulantes e passageiros estão isolados do resto do mundo em um ambiente claustrofóbico, onde costuma haver uma corrida contra o tempo e qualquer imprevisto pode complicar bastante a situação. Seja por razões meteorológicas, seja por ação humana (ou até animal), voos turbulentos são convidativos quando encenados na ficção.

No cinema, essa vertente é variada. Inclui comédias pastelão, como Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu! (1980), ou dramáticas, como Herói por Acidente (1992); obras baseadas em fatos reais, a exemplo de Sully: O Herói do Rio Hudson (2016), dirigido por Clint Eastwood e protagonizado por Tom Hanks; filmes de terror B, tipo Serpentes a Bordo (2006); e suspenses psicológicos ou investigativos, caso de O Voo (2012), de Robert Zemeckis, em que o piloto encarnado por Denzel Washington evita um desastre, mas seu heroísmo é posto em xeque por ser alcoólatra.

Seriados, que precisam dilatar a ação em um determinado número de episódios, fazem do avião um microcosmo no qual podem desenvolver personagens e dramas. Investem em mistérios que serão desdobrados ao longo dos capítulos, a exemplo do icônico Lost (2004-2010) ou do mais recente Manifest (2018-2023), ambos sobre passageiros desaparecidos. O tom pode ser apocalíptico, como visto na série Noite Adentro (2020-2021).

Essa produção belga, em que um militar italiano ordena a mudança no destino de um voo que iria para Moscou, também flerta com a seara do terrorismo aéreo. Filmes sobre aviões sequestrados não eram inéditos antes do 11 de Setembro. Em Força Aérea Um (1997), por exemplo, o próprio presidente dos Estados Unidos (Harrison Ford) é atacado por partidários de um ditador do Cazaquistão.

Mas os eventos de quase 20 anos atrás tornaram-se um espectro que injeta tensão extra a títulos como Voo Noturno (2005), de Wes Craven, Sem Escalas (2014), de Jaume Collet-Serra, e 7500 (2020), de Patrick Vollrath. E também renderam um fabuloso docudrama, Voo United 93 (2006), em que o cineasta Paul Greengrass reconstitui o que teria acontecido na única aeronave tomada pela Al-Qaeda que não atingiu seu alvo.

Até o Brasil tem representante: O Sequestro do Voo 375 (2023), de Marcus Baldini, é a versão ficcional de um caso que poderia ter afetado profundamente a história do país. No dia 29 de setembro de 1988, um tratorista demitido resolveu sequestrar um avião e jogá-lo no Palácio do Planalto para matar o então presidente José Sarney.

Qual é a trama de "Plano de Voo"?

No filme "Plano de Voo" (2005), Jodie Foster interpreta a engenheira que projetou o avião. Buena Vista / Divulgação

Plano de Voo pode não ter um assento na primeira classe, mas garante ao espectador 98 minutos de entretenimento intrigante, talvez desesperador. Foi o primeiro filme em Hollywood do diretor alemão Robert Schwentke, que depois faria Red: Aposentados e Perigosos (2010) e recentemente assinou G.I. Joe Origens: Snake Eyes (2021).

Na trama, Jodie Foster interpreta Kyle, engenheira estadunidense que se prepara para voltar a Nova York com a filha após a trágica morte do marido em Berlim.

Julia (Marlene Lawston) e sua mãe, Kyle (Jodie Foster), em cena de "Plano de Voo". Buena Vista / Divulgação

Abalada pelo trauma, a protagonista tem visões sobre os últimos instantes do casal e espera que o retorno para os EUA com Julia (Marlene Lawston), de seis anos, dê a ambas a chance de recomeçar a vida.

Elas embarcam num moderno avião, o qual Kyle ajudou a projetar e que é pilotado pelo personagem de Sean Bean. Ao despertar do sono, a mãe percebe que Julia desapareceu. Como assim? Eis o mistério. Contar mais é dar spoiler.

