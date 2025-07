O filme com Russell Crowe que está bombando na Netflix

Russell Crowe concorreu ao Oscar de melhor ator por "Uma Mente Brilhante" (2001). Universal Pictures / Divulgação

Ninguém precisava ser gênio da matemática para acertar a conta. Bastava somar: uma história real de superação pessoal + bons atores no elenco + uma sacada de roteiro é igual a Oscar. Com essa equação, Uma Mente Brilhante (A Beautiful Mind, 2001), que estreou na sexta-feira (4) no menu da Netflix e no sábado (5) entrou no top 10 da plataforma, conquistou quatro estatuetas douradas na premiação da Academia de Hollywood: melhor filme, melhor direção (Ron Howard), melhor atriz coadjuvante (Jennifer Connelly) e melhor script adaptado (Akiva Goldsman).

O filme concorreu em outras quatro categorias do Oscar — ator (Russell Crowe), edição (Mike Hill e Daniel P. Hanley), música original (James Horner) e maquiagem (Greg Cannom e Colleen Callaghan) — e ganhou quatro Globos de Ouro e dois Baftas, da Academia Britânica.

Uma Mente Brilhante é baseado na biografia do matemático estadunidense John Forbes Nash Jr. (1928-2015) escrita pela jornalista Sylvia Nasar. Ele despontou na Universidade de Princeton, na virada da década de 1940 para a de 1950, quando criou a Teoria do Equilíbrio.

Sua ascensão, contudo, acabou freada por uma doença: a esquizofrenia. Mais tarde, suas ideias seriam aplicadas de forma capital na Economia, o que lhe valeu o Prêmio Nobel em 1994.

O roteiro dirigido por Ron Howard não aborda a suposta bissexualidade de Nash nem seu divórcio, tampouco os rumores sobre seu antissemitismo. Uma Mente Brilhante é, como gracejou o ator Russell Crowe, um filme de ação sobre a esquizofrenia.

Seu personagem, depois de brilhar no Instituto de Tecnologia de Massachussetts, se envolve com um agente da CIA (Ed Harris), que o incumbe de uma missão secreta: decifrar mensagens de espiões soviéticos em jornais e revistas. Daí para um colapso nervoso, que redefine a vida de Nash e a história a que assistimos, é um passo.

Russell Crowe e Jennifer Connelly em cena do filme "Uma Mente Brilhante", de Ron Howard. ELI REED / UNIVERSAL STUDIOS

A atuação de Crowe, que perdeu o Oscar daquele ano para Denzel Washington, de Um Dia de Treinamento (2001), vale Uma Mente Brilhante, mesmo que você não curta o sentimentalismo de filmes sobre gente que enfrenta problemas físicos ou mentais, tão apreciados pela Academia de Hollywood. Vide, por exemplo, as conquistas de Daniel Day-Lewis por Meu Pé Esquerdo (1989), Geoffrey Rush por Shine (1996), Colin Firth por O Discurso do Rei (2010), Anthony Hopkins por Meu Pai (2020) e Brendan Fraser por A Baleia (2022).

O ator neozelandês impressiona desde a primeira cena, em Princeton. De gravata borboleta e franjinha, cheio de tiques gestuais e verbais, Nash se coloca no fundo da sala de aula. Não se encaixa no grupo, embora seja tão arrogante quanto seus colegas. Para sobressair, ele se dedica, obsessivamente, a encontrar uma ideia original. Decora suas janelas com intrincados cálculos, elabora logaritmos para a movimentação das pombas, observa garotas em um bar como elementos de equações.

Garotas: Nash não tem tato com elas. Acha perda de tempo as cantadas — chega a falar de "troca de fluidos" com uma moça. Ainda assim, seu jeito esquisito conquista a estudante de Física Alicia (Jennifer Connelly), que vai se tornar a base de uma vida marcada pela ausência de fronteiras entre fantasia e realidade.

