Cada façanha de João Fonseca aumenta a expectativa da torcida (e também da imprensa) brasileira pelo surgimento de um novo Gustavo Kuerten, o tenista brasileiro que foi tricampeão do torneio de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), conquistou o ATP Finals de 2000 e chegou a ser o número 1 do mundo no esporte.

Nesta quarta-feira (2), após derrotar o estadunidense Jenson Brooksby por 3 sets a 1, João, 18 anos, tornou-se o jogador mais jovem a alcançar a terceira rodada do mítico torneio de Wimbledon desde 2011. Com a vitória, ele já garantiu 152 mil libras (cerca de R$ 1,14 milhão) em premiação. E também já subiu do 54º lugar para a 46ª posição no ranking da ATP, sua melhor colocação na classificação mundial.

Se você está acompanhando a trajetória ascendente de João Fonseca, e principalmente se você espera que ele se torne um campeão do tênis, recomendo assistir na Netflix a um episódio da série documental Untold chamado Breaking Point — ou Federer x Fish, como aparece no menu brasileiro, um título que acaba se revelando cruelmente irônico.

Desenvolvida pelos mesmos criadores de Wild Wild Country (2018), Chapman Way e Maclain Way, Untold estreou em 2021 para contar histórias polêmicas do esporte, retratar personagens controversos, reconstituir dramas pessoais ou mesmo coletivos.

Hoje com 43 anos, o ex-tenista estadunidense Mardy Fish é um símbolo do processo de tirar o estigma dos problemas de saúde mental entre atletas. Trata-se de um predecessor da ginasta Simone Biles, que jogou holofotes sobre o assunto ao abrir mão de competições nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

O episódio sobre Fish foi lançado na primeira temporada de Untold. O ponto de partida de Breaking Point é a crise de ansiedade que Fish sofreu em 2012, a caminho de um importante jogo contra Roger Federer no Aberto dos EUA, um dos quatro torneios do chamado Grand Slam.

A partir daí, o documentário de 79 minutos dirigido pelos irmãos Way empreende um grande recuo no tempo para recuperar o início da carreira de Fish — que foi, também, o início da carreira de Andy Roddick, 42 anos, ex-número 1 do mundo. Os dois viraram amigos quando eram guris, e na adolescência Fish chegou a morar na casa dos Roddick, quase como uma espécie de sparring de luxo, já que o futuro de Andy parecia mais promissor.

Breaking Point acompanha as duas trajetórias, mostrando como havia uma pressão para que surgisse um novo grande tenista estadunidense, seguindo os passos de nomes como John McEnroe, Jimmy Connors, Andre Agassi e Pete Sampras. Só faltou combinar com os suíços (Federer), os espanhóis (Rafael Nadal) e os sérvios (Novak Djokovic).

As entrevistas concedidas por Fish e Roddick são envolventes, reveladoras, emocionantes e, por vezes, chocantes — como quando o primeiro recorda a atitude vil que empregou em um torneio. Os altos e baixos da dupla podem não surpreender quem segue o mundo do tênis, mas é sempre interessante quando a passagem do tempo permite aos personagens exercerem um olhar distanciado e crítico/autocrítico dos fatos que protagonizaram ou testemunharam.

Ao mergulhar no passado e na intimidade de Fish e Roddick, o documentário ilustra como o tênis é um dos mais desgastantes esportes no campo da saúde mental. Os atletas lidam com cobranças de todos os lados (treinadores, imprensa, família, patrocinadores etc.), desde muito cedo — tanto na idade quanto no dia a dia: Fish conta que o pai de Roddick os acordava às cinco horas da manhã.

Ao esforço e à resistência física que as partidas exigem (as de Grand Slam podem chegar a cinco sets e durar quatro, cinco horas), os tenistas precisam aliar concentração férrea e estratégias de xadrez. Vide as lembranças de Mardy Fish e Andy Roddick sobre um duelo que travaram: "Ele sabe que minha direita é a pior, então deve sacar na minha direita", rememora Fish. "Mas ele sabe que sei disso, então deve sacar na minha esquerda. Mas ele sabe que eu sei que ele sabia o que eu sabia."

