Julian McMahon, que morreu aos 56 anos, estrelou série sobre nossa obsessão pela beleza

"Nip/Tuck": Julian McMahon (E) e Dylan Walsh estrelaram seriado sobre cirurgia plástica. Amazon Prime Video / Divulgação

Pode até parecer uma contradição: uma série sobre a obsessão pela aparência que não é nada superficial. Eis Nip/ Tuck (2003-2010), um dos principais trabalhos de Julian McMahon, ator australiano-estadunidense que morreu na quarta-feira (2), em decorrência de um câncer. As seis temporadas estão disponíveis no Amazon Prime Video.

Se você nunca viu este que é um dos tantos seriados criados pelo estadunidense Ryan Murphy, o mesmo de Glee, American Horror Story, Pose, Ratched, Dahmer: Um Canibal Americano e Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, aqui vai um breve resumo de Nip/Tuck — cujo título alude a uma expressão em inglês que significa "estica e puxa", ou seja: cirurgia plástica para remover sinais da idade.

Ambientada em Miami, a série mistura drama, comédia, romance e policial para narrar a história de dois amigos sócios em uma clínica de cirurgia plástica: Sean McNamara (Dylan Walsh) e Christian Troy (Julian McMahon).

Julia (Joely Richardson) e os doutores Sean McNamara (Dylan Walsh) e Christian Troy (Julian McMahon) em "Nip/Tuck". Amazon Prime Video / Divulgação

Pai de um adolescente e de uma menininha, o ético Sean é casado com Julia, que namorou Christian no passado. Esse papel é vivido por Joely Richardson, filha da atriz Vanessa Redgrave e do cineasta Tony Richardson, irmã da também atriz Natasha Richardson, que morreu em 2009, em consequência de um acidente enquanto esquiava. Já o doutor Troy é o garanhão que dorme com as próprias clientes (convém avisar os mais pudicos: as cenas de sexo são quentes). Aqui e ali, um inveja o outro.

Cada um dos cem episódios começa, geralmente, com um dos médicos pedindo ao paciente:

— Conte-me o que você não gosta em si mesmo.

Na abertura da segunda temporada, por exemplo, uma lésbica com o rosto totalmente desfigurado por um tiro decide se submeter à primeira de várias operações para que "as criancinhas parem de chorar quando olham para ela". Este é o drama do episódio — a parte cômica fica por conta de uma segunda paciente, a sogra do doutor McManara, Erica (interpretada por Vanessa Redgrave).

No final dessa segunda temporada, a série ganhou um atrativo para o público brasileiro: entrou em cena o cirurgião Quentin Costa, encarnado pelo ator carioca Bruno Campos, do filme O Quatrilho (1995), que participaria de 16 episódios.

Sai "Nip/Tuck", entra o Instagram

As fotos promocionais de "Nip/Tuck" iam direto ao ponto. Amazon Prime Video / Divulgação

Pelo menos nos seu primeiros anos, Nip/Tuck conseguia ser cínica, grotesca — nas detalhadas cirurgias plásticas (uma delas é ironicamente embalada pelo sucesso oitentista Eyes Without a Face, de Billy Idol) — e, ao mesmo tempo, sensível. Talvez a sua síntese seja o personagem do doutor Troy, um canalha com as mulheres e quase negligente com o filho que se viu forçado a assumir como seu. Quase — e é esse "quase" que faz toda a diferença, para ele e para a série.

Por ironia, Nip/Tuck chegou ao fim no mesmo ano, 2010, em que foi lançado o Instagram, a rede social que estimula e capitaliza dois sentimentos bastante trabalhados pela série: a vaidade e a inveja.

Partindo da obsessão coletiva por Kylie Jenner, em Na Sala dos Espelhos Strömquist reflete sobre o escravizador rolar da tela do celular, a preocupação doentia com o corpo, as razões da nossa hiperexposição em selfies... Enfim, sobre a tirania da suposta beleza.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.