"Frankenstein" com Jacob Elordi e Mia Goth ganha vida: veja as primeiras imagens do filme

O mexicano Del Toro, 60 anos, tem no currículo três conquistas no Oscar: o de melhor filme (como um dos produtores) e o de melhor direção, por A Forma da Água (2017), e o de melhor longa de animação, por Pinóquio (2022). Ele também concorreu ao troféu de roteiro original por O Labirinto do Fauno (2006) e novamente diputou o prêmio de melhor filme por O Beco do Pesadelo (2021).