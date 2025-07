Filmes do 53º Festival de Gramado têm "diversidade geográfica, olhar feminino e sensibilidade para temas urgentes"

Premiado em Berlim, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, vai abrir o 53º Festival de Gramado, fora de competição. Guilhermo Garza / Divulgação

O 53º Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta terça-feira (8), no Hotel Laghetto Stilo Borges, os seis filmes brasileiros de ficção que vão concorrer aos Kikitos entre os dias 15 e 23 de agosto: A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo; Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini; Nó (PR), de Laís Melo; Papagaios (RJ), de Douglas Soares; Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella; e Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco.

Também foram revelados os curtas-metragens gaúchos e os artistas homenageados no âmbito gaúcho (leia mais logo abaixo). Os quatro documentários em competição, os curtas nacionais e as personalidades do cinema homenageadas com os prêmios Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado vão ser divulgadas na próxima semana: dia 15 no Rio de Janeiro e no dia 17 em São Paulo. Os longas da Mostra Gaúcha serão conhecidos em breve.

O filme de abertura do Festival de Gramado, que será exibido fora de competição, é O Último Azul (2025), do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, a segunda maior honraria do evento. A história se passa na Amazônia, em um futuro próximo, onde um governo transfere idosos para uma colônia habitacional destinada a seus últimos anos de vida. No entanto, Tereza (Denise Weinberg), 77 anos, decide embarcar em uma jornada pessoal antes de aceitar seu destino imposto.

Estrelado ainda por Rodrigo Santoro e Adanilo, o longa também ganhou o prêmio do Júri Ecumênico, destinado a produções que abordam questões sociais e espirituais, e o troféu do Júri de Leitores do jornal Berliner Morgenpost. E foi um dos mais aplaudidos após sua exibição na Berlinale: foram 13 minutos de ovação.

A curadoria dos filmes nacionais foi realizada pelo crítico e professor Marcos Santuário e pelos atores Caio Blat (em seu terceiro ano de parceria) e Camila Morgado (estreante na seleção).

— Além de ser uma cinéfila, a Camila trouxe um olhar feminino, que é muito importante — comentou Santuário.

Em mensagem por vídeo, a atriz afirmou que o trabalho foi "muito prazeroso mas também muito difícil". Quase 300 filmes de ficção e documentais foram inscritos. Para nortear a seleção, Santuário elencou "o rigor cinematográfico, a qualidade técnica, a inventividade, o olhar para temas urgentes, a sensibilidade social e a diversidade temática e geográfica".

Os seis longas de ficção em Gramado

Saiba mais sobre os seis filmes da competição nacional no 53º Festival de Cinema de Gramado:

A Natureza das Coisas Invisíveis (DF)

"A Natureza das Coisas Invisíveis". Pressphoto / Divulgação

De Rafaela Camelo. O filme participou do Festival de Berlim na mostra Generation Kplus, dedicada ao universo infantojuvenil. É o primeiro longa-metragem da diretora Rafaela Camelo, coautora, com Emanuel Lavor, do curta As Miçangas (2023). Na trama, Glória, uma garota de 10 anos, passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá, ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação hospitalar. No elenco, Laura Brandão, Serena, Larissa Mauro, Camila Márdila e Aline Marta Maia.

Cinco Tipos de Medo (MT)

"Cinco Tipos de Medo". Pressphoto / Divulgação

De Bruno Bini. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta neste filme rodado no Mato Grosso. Murilo, jovem músico que vive um luto, se envolve com Marlene, uma enfermeira que está em um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e de Ivan, advogado com intenções ocultas. O elenco é composto por Rui Ricardo Diaz, Bárbara Colen, João Vitor Silva, Bella Campos e Xamã.

Nó (PR)

"Nó". Pressphoto / Divulgação

De Laís Melo. Glória atravessa um divórcio conturbado e precisa mudar-se com suas três filhas para um prédio no centro de Curitiba. Com condições financeiras difíceis e ameaçada pelo ex-marido que pede a guarda integral das filhas, ela se vê obrigada a disputar uma vaga de supervisora com sua melhor amiga e outros colegas na fábrica onde trabalha. Integram o elenco Saravy, Sali Cimi, Antonia Saravy, Clarice Carvalho e Fernanda Silva.

Papagaios (RJ)

"Papagaios". Pressphoto / Divulgação

De Douglas Soares. O Rio de Janeiro é o plano de fundo do do filme. O personagem central é Tunico, o Papagaio de Pirata mais famoso do Rio, que está sempre seguindo repórteres para aparecer na TV. Após um grave acidente, ele conhece Beto, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz, em um país com mais de 70 milhões de televisores ligados todos os dias. No elenco, estão Gero Camilo, Ruan Aguiar, Leo Jaime, Ernesto Piccolo e Angela Paz.

Querido Mundo (RJ)

"Querido Mundo". Pressphoto / Divulgação

De Miguel Falabella. O filme investiga um encontro improvável numa véspera de Ano-Novo. A queda de uma ponte numa noite de tempestade une os mundos de Elsa (Malu Galli) e Oswaldo (Eduardo Moscovis), que acabam por se encontrar no Rio de Janeiro nos escombros de um prédio abandonado por seus construtores. Marcello Novaes, Danielle Winits, Cintia Rosa e Pia Manfroni também estão no elenco.

Sonhar com Leões (SP)

"Sonhar com Leões". Pressphoto / Divulgação

De Paolo Marinou-Blanco. É uma "tragicomédia surreal" que explora a temática da eutanásia. Gilda (Denise Fraga), uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, tem apenas um ano de vida pela frente após o diagnóstico de uma doença terminal. Seu único desejo é morrer enquanto tem sua dignidade e ainda é ela mesma.

Os curtas gaúchos e os homenageados do RS

Sofia Ferreira, diretora do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), revelou os artistas e técnicos homenageados no âmbito do RS. O Prêmio Leonardo Machado será entregue para a atriz Araci Esteves, 86 anos, protagonista de Anahy de Las Misiones (1997), pelo qual ganhou o Candango no Festival de Brasília e o troféu Passista no Festival de Recife. Ela segue na ativa: em 2021, apareceu no filme gaúcho Casa Vazia, e em breve será vista em Bicho Monstro.

O Prêmio Destaque será para o longa-metragem Um É Pouco, Dois É Bom (1970), de Odilon Lopez, que foi recentemente restaurado, "pelo resgate de uma obra de vanguarda, de qualidade artística singular e pioneira para o cinema negro brasileiro".

O Prêmio Legado celebra o cineasta Gustavo Spolidoro, diretor de filmes como Ainda Orangotangos (2007), Morro do Céu (2009) e Os Dragões (2021), por seu "trabalho pioneiro na criação cinematográfica, na difusão das possibilidades de experimentação da linguagem e na contínua formação de novas gerações de cinéfilos e cineastas".

O Prêmio Iecine Inovação vai para Victor Di Marco e Marcio Picoli, pelo "olhar original sobre o universo PCD" e pela "tradução cinematográfica profunda do sentido da palavra acessibilidade".

Já a atriz, dançarina e cantora Gloria Andrades levará para casa o Troféu Sirmar Antunes.

Na competição de curtas, uma novidade de 2025 é o acréscimo de uma categoria no Troféu Assembleia Legislativa, a de melhor figurino. Confira os 18 filmes na disputa:

Bom Dia, Maika! (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos

O Correspondente (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos

E Depois de Fevereiro (São Leopoldo), de Crystom Afronário

Enfim S.O.S. (Porto Alegre), de Zaracla

Estudos Sobre a Vida em Rede (Lajeado), de Tuane Eggers

Fuá: O Sonho (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff

Gambá (Teutônia), de Maciel Fischer

Imigrante/Habitante (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar

O Jogo (Pelotas), de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila

Mãe da Manhã (Porto Alegre), de Clara Trevisan

Nhemongarai (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman

Perro! (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza

O Pintor (Santa Cruz do Sul), de Victor Castilhos

Quando Começa a Chover o Coração Bate Mais Forte (Porto Alegre), de Mirian Fichtner

Roxo Lilás Violeta (Porto Alegre), de Theo Tajes

Safira, o Mar e a Vida (Porto Alegre), de Luiz Fonseca

A Sinaleira Amarela (Porto Alegre), de Guilherme Carravetta De Carli

Trapo (Uruguaiana), de João Chimendes

