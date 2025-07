Festival de Gramado vai homenagear Marcélia Cartaxo, Mariza Leão e Rodrigo Santoro

A atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro. Bertrand Lira/Ana Alexandrino/Jorge Bispo / Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado anunciou na noite desta terça (15), no Rio de Janeiro, três homenageados de sua 53ª edição, que será realizada de 15 a 23 de agosto na Serra Gaúcha. A atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro receberão, respectivamente, os troféus Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal.

O ator Caio Blat e o crítico Marcos Santuário, que fazem a curadoria do festival com a atriz Camila Morgado, e a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, também revelaram a série brasileira que será lançada durante o evento: Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente.

Nesta quinta (17), serão divulgados em São Paulo os quatro longas-metragens documentais brasileiros e os 12 curtas-metragens nacionais que vão disputar os Kikitos. O artista homenageado com o Troféu Cidade de Gramado será anunciado em breve.

Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em "O Último Azul", filme de abertura do Festival de Gramado. Guilhermo Garza / Divulgação

A primeira homenagem a ser entregue em Gramado é o Kikito de Cristal. Rodrigo Santoro, que completa 50 anos no dia 22 de agosto, vai receber o prêmio na noite de abertura, aproveitando a exibição fora de competição do filme O Último Azul (2025), de Gabriel Mascaro, Urso de Prata no Festival de Berlim.

Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Santoro é um dos artistas brasileiros que conseguiram fazer carreira no país e no Exterior. Seus créditos incluem Bicho de Sete Cabeças (2000), Abril Despedaçado (2001), Carandiru (2003), Simplesmente Amor (2003), 300 (2006), o díptico Che (2008), Heleno (2011), Ben-Hur (2016), Turma da Mônica: Laços (2019), 7 Prisioneiros (2021) e as séries Lost, Westworld e Bom Dia, Verônica.

No dia 18 de agosto, a produtora carioca Mariza Leão, 70 anos, será celebrada com o Troféu Eduardo Abelin, prêmio que leva o nome de um dos pioneiros do cinema gaúcho. Mariza iniciou sua carreira no cinema ao lado de Sérgio Rezende quando o casal fundou, há exatos 50 anos, a Morena Filmes. Sua filmografia conta com vários sucessos de público: Meu Nome Não É Johnny (2008), a trilogia De Pernas pro Ar (2010, 2012 e 2019), as duas comédias Meu Passado me Condena (2013 e 2015). Também trabalhou em O Homem da Capa Preta (1986) e Lamarca (1994), ambos dirigidos por Rezende.

Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro em "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente". Daniel Chiacos / Divulgação

Nos últimos anos, Mariza expandiu sua atuação para as séries de televisão e streaming, produzindo títulos como Todo Dia a Mesma Noite, dirigida por Julia Rezende (filha do casal), e Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, com direção de Marcelo Gomes e Carol Minem. Essa minissérie, que será exibida na HBO Max, terá seu episódio de estreia lançado no Festival de Gramado, no dia 16 de agosto.

Os cinco episódios retratam um período de tensão no Brasil: a epidemia da aids durante a década de 1980. Baseada em fatos reais, a história — diz a sinopse divulgada — "acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem sem acesso ao tratamento, inicia uma operação arriscada de trazer ilegalmente o medicamento AZT do Exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo". No elenco, estão Johnny Massaro, Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Hermila Guedes e Andréia Horta.

Marcélia Cartaxo ganhou o Kikito de melhor atriz por "A Mãe", em 2022. Cup Filmes / Divulgação

Marcado para 19 de agosto, o Troféu Oscarito é a maior honraria em Gramado e será o terceiro prêmio concedido pelo festival a Marcélia Cartaxo. A paraibana de 61 anos recebeu os Kikitos de melhor atriz por Pacarrete, em 2019, e por A Mãe, em 2022.

Seu currículo inclui o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim por A Hora da Estrela (1985) e quatro Candangos no Festival de Brasília: melhor atriz por A Hora da Estrela e Big Jato (2015) e melhor atriz coadjuvante por Fronteira das Almas (1987) e 16060 (1995).

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.