Cinemateca Capitólio exibe dois filmaços de Jorge Furtado pelo preço de um

Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga e Bruno Garcia em "Saneamento Básico, o Filme" (2007). Sessão Vitrine Petrobras / Divulgação

A Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, exibe a partir desta quinta-feira (24) dois dos mais famosos filmes de Jorge Furtado: o curta-metragem Ilha das Flores (1989) e o longa Saneamento Básico, o Filme (2007), que traz no elenco uma dupla em altíssima em 2025 — Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar por Ainda Estou Aqui, e Wagner Moura, premiado como melhor ator no Festival de Cannes por O Agente Secreto.

Os dois títulos formam uma sessão dupla, às 15h, nesta quinta, na sexta (25), na terça (29) e na quarta (30), com ingressos a R$ 16. São cópias restauradas, dentro do projeto conduzido pela distribuidora Vitrine Filmes, com patrocínio cultural da Petrobras. Curadora da iniciativa, a restauradora Débora Butruce diz que "a preservação do patrimônio audiovisual é fundamental para que as novas gerações possam acessar e se conectar com a rica cinematografia brasileira".

Premiado no Festival de Berlim, Ilha das Flores foi eleito pela crítica europeia, durante o Festival de Clermont-Ferrand (na França) de 1995, como um dos cem mais importantes curtas-metragens do século 20. O filme usa a trajetória de um simples tomate para explicar a lógica do sistema capitalista e dimensionar o tamanho da desigualdade social no Brasil. Nesse título, Furtado depurou o estilo de hipertexto que se tornaria uma assinatura.

"Ilha das Flores" (1989), curta-metragem de Jorge Furtado. Casa de Cinema de Porto Alegre / Divulgação

A Associação Brasileira dos Críticos de Cinema (Abraccine) apontou Ilha das Flores como o melhor curta brasileiro de todos os tempos. O próprio Jorge Furtado entende que é seu filme mais importante.

— Teve uma grande repercussão e acho que continua sendo visto — o diretor porto-alegrense contou em entrevista à coluna em fevereiro de 2024, quando recebeu homenagem no Festival de Punta del Este, no Uruguai, pelos 40 anos de carreira. — E infelizmente continua muito atual. O Brasil hoje tem muita gente passando fome, mas continua exportando proteína, para alimentar os porcos da China. Dá para quase fazer um Ilha das Flores 2.

Nessa mesma conversa, Furtado afirmou que Saneamento Básico é seu filme que mais revê:

— Acho que é o filme que tem menos coisa para mexer. O cinema é a arte mais coletiva que existe. Os filmes do Jorge Furtado são também da Nora Goulart, da Ana Luiza Azevedo, do Giba Assis Brasil (seus sócios na Casa de Cinema de Porto Alegre). Depende da equipe, e no Saneamento Básico deu tudo certo. O roteiro funcionou, o elenco era incrível, deu certo a filmagem... É o meu filme que eu mais revejo.

Estrelado por Fernanda Torres, Wagner Moura, Paulo José, Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Bruno Garcia, Saneamento Básico, o Filme é uma comédia que se passa na fictícia Vila Cristal, uma pequena comunidade de descendentes de italianos na Serra que sofre sem o tratamento do esgoto. A cidade não tem dinheiro para resolver o problema, mas daí surge a ideia de aproveitar uma verba federal concedida para uma produção cinematográfica de ficção: os moradores vão construir uma fossa enquanto fazem um filme sobre a própria obra.

— É uma declaração de amor ao fazer cinema e ao cinema brasileiro — definiu Furtado no lançamento da programação de 2025 da Sessão Vitrine, em 26 de fevereiro, em São Paulo.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.

Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano