Boris Karloff interpreta o monstro em "Frankenstein" (1931), filme dirigido por James Whale. Universal / Divulgação

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), promove nesta quinta-feira (3), às 19h30min, mais uma edição do projeto Cineliteratura. Desta vez, a sessão de cinema e o debate serão em torno de Frankenstein, clássico da ficção científica e do horror escrito por Mary Shelley que vive ganhando releituras cinematográficas — como os recentes Titane (2021), de Julia Ducournau, e Pobres Criaturas (2023), de Yorgos Lanthimos, e o vindouro Frankenstein (2025), de Guillermo del Toro.

O encontro será na Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim e começa com sessão do filme Frankenstein (1931), dirigido por James Whale e estrelado por Boris Karloff. Depois da exibição (o longa é curto, tem apenas 71 minutos), haverá uma conversa com o cineasta Gustavo Spolidoro e o escritor e pesquisador Guto Leite.

A sessão tem classificação indicativa de 12 anos, e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do local. Excepcionalmente, todos os espectadores terão direito ao benefício da meia-entrada, ao custo de R$ 8.

O filme "Frankenstein"

Uma das cenas antológicas de "Frankenstein" (1931). Universal / Divulgação

O diretor inglês James Whale inspirou-se no filme O Golem (1914), do alemão Paul Wegener, para recriar na tela o morto-vivo imaginado pela escritora inglesa Mary Shelley em 1818. Bela Lugosi, que encarnou o protagonista de Drácula (1931), recusou o papel do monstro criado com restos humanos, porque não queria interpretar um personagem sem falas. A honra coube a Boris Karloff, que tinha de usar 21 quilos de roupas e maquiagem, além de uma estrutura metálica entre as pernas para lhe dificultar o andar.

Toda sua preparação consumia quatro horas diárias, mas o esforço compensou: seu Prometeu moderno é assustador e patético na medida certa. As sequências da criatura ganhando vida no laboratório de Frankenstein (Colin Clive) e conversando com a menininha na beira do lago tornaram-se antológicas, assim como a perseguição dos camponeses no bosque.

O cineasta de Frankenstein, de O Homem Invisível (1933) e de A Noiva de Frankenstein (1935) virou ele próprio personagem do cinema. Dirigido por Bill Condon, Deuses e Monstros (1998) é baseado no romance O Pai de Frankenstein, em que o escritor Christopher Bram retrata de forma ficcional os últimos dias da vida de James Whale (1889-1957). O diretor, que era gay e foi quase esquecido por Hollywood, retirou-se da indústria no início dos anos 1940. Morreu em circunstâncias misteriosas, afogado na piscina de sua casa.

"Deuses e Monstros": Ian McKellen (no papel de James Whale) e Brendan Fraser (o jardineiro Clayton Boone). Alpha Filmes / Divulgação

Ganhador do Oscar de roteiro adaptado, Deuses e Monstros mostra Whale (Ian McKellen, indicado à estatueta dourada de melhor ator) já vivendo um exílio confortável junto com sua governanta, Hanna (Lynn Redgrave, concorrente na categoria de atriz coadjuvante). A tranquilidade é interrompida quando um jovem jardineiro é contratado para trabalhar em sua mansão. Trata-se de Clayton Boone, papel de Brendan Fraser. A partir daí, Condon cruza cinebiografia e narrativa de mistério, monstros da ficção e vilões de Hollywood.

O projeto Cineliteratura

O projeto Cineliteratura teve início em 2023, sendo uma parceria da Casa de Cultura Mario Quintana e da Cinemateca Paulo Amorim. Desde então, títulos como Psicose (1960), Carrie, a Estranha (1976) e Orlando: Minha Biografia Política (2023) foram alguns dos filmes exibidos, seguidos sempre de debates com especialistas que abordam o livro que antecedeu o filme. A proposta é dialogar sobre as relações e o contexto das obras cinematográfica e literária.

