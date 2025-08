Cinema em Porto Alegre deixa as luzes acesas para o público fazer tricô e crochê

Bruna Gabbi, do Polvo Ateliê, e Érica Arrué, do Mãnus Armarinho Criativo.

Esta ideia me surpreendeu. Nesta quarta-feira (30), às 19h, ocorre a primeira sessão de cinema exclusiva para artesãs em Porto Alegre. Durante a exibição de Smurfs (2025) no Cinemark do BarraShoppingSul, as luzes estarão acesas para que o público faça tricô e crochê sem perder nenhum ponto — "e nenhuma cena", frisa o material de divulgação.