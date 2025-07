Marco Antônio (James Purefoy) e Júlio César (Ciarán Hinds) em "Roma" (2005-2007), série da HBO Max. HBO Max / Divulgação

Se você é fã de séries e só pode assinar um serviço de streaming, eu sempre recomendo a plataforma que tiver as produções da HBO, costumeiramente a campeã de conquistas no Emmy, a mais importante premiação dos Estados Unidos.

Até recentemente, eu diria para acessar a Max, mas nesta terça-feira (8) a plataforma da Warner Bros. Discovery (WBD) voltou a usar o nome com a qual foi lançada em maio de 2020 e que nunca deveria ter abandonado: HBO Max.

Em fevereiro de 2023, a empresa havia rebatizado o streaming, com a ideia de evidenciar sua variedade de conteúdos, que inclui documentários, programas infantis e eventos esportivos. Segundo David Zaslav, CEO da WBD, o retorno do nome original visa reforçar a identidade associada à qualidade das produções com a marca HBO.

Agora, sem mais delongas, confira as 30 melhores séries da HBO Max, o que inclui títulos com muitas temporadas e minisséries que podem ser maratonadas em um dia. O critério foi totalmente subjetivo: só entraram na lista aquelas que eu veria de novo agora mesmo.

As 30 melhores séries da HBO Max

Jessie Buckley em "Chernobyl", Regina King em "Watchmen" e Emilia Clarke em "Game of Thrones". Divulgação / HBO Max

A lista inclui produções de outros estúdios, mas que estão disponíveis na plataforma de streaming. A ordem é apenas cronológica. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Família Soprano (1999-2007)

"Família Soprano". HBO Max / Divulgação

Foram 112 indicações a Emmy e 21 troféus conquistados, incluindo dois de melhor seriado dramático (2004 e 2007), três de melhor ator (James Gandolfini, em 2000, 2001 e 2003) e três de melhor atriz (Edie Falco, em 1999, 2001 e 2003). Pelo Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, a série criada por David Chase foi eleita a mais bem escrita de todos os tempos, à frente de clássicos como Além da Imaginação (1959-1964) e Seinfeld (1989-1998). Família Soprano desglamorizou a figura dos mafiosos, tornando-os muito mais humanos e medíocres.

Sua sequência de abertura já indicava um rumo diferente: deixamos a costumeira Nova York e pegamos a ponte para New Jersey. Lá, moravam Tony Soprano, sua esposa, Carmela, seus filhos, Meadow e A.J., e parentes que faziam jus à rima com serpente. Tony usava uma empresa de coleta de lixo como fachada para seus negócios sujos, geralmente fechados na boate brega Bada Bing. Grandalhão, seco e cruel quando necessário, Tony é ele próprio uma fachada: apenas para a psiquiatra, a Dra. Melfi (Lorraine Bracco), fala sobre suas crises de consciência e seus ataques de pânico. (6 temporadas, 86 episódios)

2) Band of Brothers (2001)

"Band of Brothers". HBO Max / Divulgação

A minissérie se baseia no livro homônimo de Stephen E. Ambrose e tem entre os produtores Steven Spielberg e Tom Hanks (que dirigiu o quinto capítulo). É uma dramatização da história da Companhia Easy, desde o seu treinamento nos Estados Unidos para a invasão da Normandia até a capitulação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

Vencedora de seis Emmys, Band of Brothers encontra o equilíbrio entre a grande História e as pequenas vidas de um grupo de soldados. O herói é o tenente Winters (personagem de Damian Lewis), que enfrenta o horror e faz o que é preciso fazer sem perder a sua noção do que seja humano ou correto. (10 episódios)

3) A Escuta (2002-2008)

"A Escuta". Divulgação / HBO

Com o título original de The Wire, a série criada por David Simon foi recentemente eleita a melhor série do século 21 segundo 206 críticos, acadêmicos e profissionais de TV ouvidos pela BBC. Ambientada em uma das cidades estatisticamente mais violentas do mundo (Baltimore, no Estado de Maryland, nos EUA), aborda o narcotráfico e sua relação com instituições locais: a polícia, a Justiça, os políticos, a imprensa, as escolas e o sistema portuário. Os policiais tentam fazer alguma coisa contra o crime organizado, sabendo, desde o começo, que as chances estão entre mínimas e nenhuma.

Entre os personagens marcantes, estão o detetive Jimmy McNulty (Dominic West), um investigador hábil mas dado a atos de insubordinação e cheio de problemas pessoais, e Omar Little (Michael Kenneth Williams), que é gay, não leva desaforo para casa e vive de roubar traficantes para vender os seus produtos. Bem novinho, Michael B. Jordan participa da primeira temporada. (5 temporadas, 60 episódios)

4) Angels in America (2003)

"Angels in America". Max / Divulgação

Baseada em um espetáculo da Broadway escrito por Tony Kushner e dirigida pelo cineasta Mike Nichols (de A Primeira Noite de um Homem e Closer), faturou 11 prêmios no Emmy, incluindo os de melhor minissérie, ator (Al Pacino) e atriz (Meryl Streep). Aborda o início da propagação da Aids nos EUA, na metade dos anos 1980, quando a doença era tratada como um problema de gays e dependentes químicos e suas vítimas sofriam com o preconceito e o sentimento da morte inevitável.

Pacino faz o papel de um poderoso homem da política que é homofóbico e tem o vírus HIV. Através de sonhos e alucinações, vários personagens, reais e imaginários, interagem, como os anjos interpretados por Streep, Jeffrey Wright e Emma Thompson. (6 episódios)

5) The Office (2005-2013)

"The Office". Fox / Divulgação

Desenvolvida por Greg Daniels com base no homônimo seriado britânico de Ricky Gervais e Stephen Merchant, a versão estadunidense de The Office deixou como legado um dos maiores personagens das comédias: Michael Scott, o chefe sem noção encarnado por Steve Carell (seis vezes indicado ao Emmy). No escritório da fábrica de papel Dunder Mifflin, Michael sintetiza vários problemas do mundo corporativo, mas, ao fazer isso, acaba por lembrar como somos imperfeitos. Não raro, nossa reação a suas atitudes passa da vergonha alheia à mais sincera ternura.

Tanto melhor que ele está rodeado de outros tipos memoráveis, como o excêntrico Dwight (Rainn Wilson), o isentão Jim (John Krasinski), a insegura Pam (Jenna Fischer), a rígida Angela (Angela Kinsey), Stanley (Leslie David Baker), o rei da má vontade, e Toby (Paul Lieberstein), que, à frente do RH, é o alvo preferido do protagonista. (9 temporadas, 201 episódios)

6) Roma (2005-2007)

"Roma". HBO / Divulgação

Coproduzida pela HBO, dos EUA, e pela BBC, do Reino Unido, filmada na Itália e com cada temporada orçada em US$ 100 milhões, a série criada por Bruno Heller, John Milius e William J. MacDonald mostra a história da formação do Império Romano pelos olhos de dois soldados, entre os anos 52 antes de Cristo e 30 a.C. O certinho e casado Lucius Vorenus (vivido por Kevin McKidd) e o brigão e mulherengo Titus Pullo (Ray Stevenson) são nossos guias nos conturbados últimos anos do governo de Júlio César (Ciarán Hinds). Os dois acabam conquistando a simpatia de César e se envolvem nas suas reuniões com Cleópatra (Lyndsey Marshal), Marco Antônio (James Purefoy), Brutus (o ótimo Tobias Menzies) e outras figuras notórias daquele período.

Embora mantenha a mania hollywoodiana de imprimir sotaque britânico a papéis de época, Roma evita uma série de lugares-comuns. Por exemplo: as ruas não são limpas e organizadas como se via no cinema de antigamente, mas fétidas e tumultuadas. E, ao contrário do que poderia imaginar o espectador de filmes como Calígula (1979) e Gladiador (2000), há bem menos violência e sexo — a força do seriado são suas intrigas políticas. Ao todo, ganhou sete prêmios Emmy — os principais foram os de direção de arte (nas duas temporadas) e fotografia (na segunda). (2 temporadas, 22 episódios)

7) The Big Bang Theory (2007-2019)

"The Big Bang Theory". Cliff Lipson / CBS Entertainment / Divulgação

A comédia criada por Chuck Lorre e Bill Prady fez um tremendo sucesso de público e ganhou um total de 10 Emmys, sendo quatro para Jim Parsons, como melhor ator no papel de Sheldon Cooper (personagem que acabou gerando um spinoff, O Jovem Sheldon). Sheldon divide o apartamento com Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), seu colega no Instituto de Tecnologia da Califórnia.

Ambos são nerds de carteirinha, como o engenheiro aeroespacial Howard Wolowitz (Simon Helberg, que merecidamente ganhou um prêmio Critics' Choice de coadjuvante) e o astrofísico Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), e convivem com a vizinha Penny (Kaley Cuoco), uma garçonete e aspirante a atriz incapaz de diferenciar Star Trek de Star Wars, mas que sabe muito mais da vida prática e da vida social do que a turma de amigos. (12 temporadas, 279 episódios)

8) Boardwalk Empire (2010-2014)

"Boardwalk Empire". hbo / Divulgação

Criada por Terence Winter, um dos roteiristas de Família Soprano, e produzida pelo cineasta Martin Scorsese, que dirigiu o primeiro episódio, a série é ambientada nos anos 1920, tendo como principal cenário Atlantic City, cidade litorânea no Estado de New Jersey. Seu protagonista, Enoch "Nucky" Thompson, inspirado em uma figura real e magistralmente interpretado por Steve Buscemi, é um dublê de político e gângster. Está envolvido tanto na venda ilegal de uísque — eram os tempos da Lei Seca nos EUA — quanto na especulação imobiliária. Transita entre cadáveres, melindrosas, marginais, corruptos e personagens históricos como Al Capone (Stephen Graham), Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg) e Lucky Luciano (Vincent Piazza).

Com 20 Emmys conquistados, Boardwalk Empire: O Império do Contrabando deixou como legado uma coleção de personagens e atuações memoráveis: o ex-soldado James Darmody (Michael Pitt), a jovem viúva Margaret (Kelly Macdonald), o agente do FBI Nelson Van Alden (Michael Shannon), a dançarina Gillian (Gretchen Mol), o pistoleiro desfigurado Harrow (Jack Huston), o criminoso líder da comunidade negra Chalky White (Michael Kenneth Williams) e o violento mafioso Gyp Rosetti (Bobby Cannavale, prêmio de melhor ator coadjuvante). (5 temporadas, 56 episódios)

9) Game of Thrones (2011-2019)

"Game of Thrones". Divulgação / HBO

David Benioff e D.B. Weiss se basearam nos romances escritos por George R.R. Martin para desenvolver uma saga que se passa em um mundo imaginário inspirado nas sociedades feudais da Europa medieval e dividido em sete reinos. Criaturas fantásticas, como dragões e os Caminhantes Brancos, habitam Westeros, onde as estações do ano não são regulares — depois de um verão que durou nove anos, Game of Thrones começa com um ameaçador inverno à espreita. Nesse pano de fundo, transcorrem traições, batalhas e crimes que podem vitimar qualquer personagem, não importa o quão fundamental seja seu papel para a trama ganhadora de 59 Emmys.

O primeiro episódio é um cartão de visitas do que aguarda o espectador: tem decapitação, intrigas palacianas, casamento forçado, outra decapitação, tentativa de infanticídio e incesto. Nesse cenário, destacam-se pelo menos três famílias. Os Stark comandam Winterfell, no Norte, e serão arrastados para a tragédia e o sofrimento a partir da nomeação de Lorde Ned (Sean Bean) para Mão do Rei (uma espécie de primeiro-ministro) em Porto Real, a capital. Os Lannister são seus rivais: o poderoso Tywin (Charles Dance) e seus filhos, Cersei (Lena Headey), esposa do monarca, Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), espadachim membro da Guarda Real, e o anão Tyrion (Peter Dinklage), rejeitado pelo pai, apegado a prostitutas e gênio da política. Do outro lado do mar, há Viserys (Harry Lloyd) e sua irmã Daenerys (Emilia Clarke), os últimos descendentes da dinastia Targaryen, que tramam uma volta a Westeros. (8 temporadas, 73 episódios)

10) Mildred Pierce (2011)

"Mildred Pierce". hbo / Divulgação

O cineasta Todd Haynes (de Longe do Paraíso, Carol e Segredos de um Escândalo) assina esta nova e marcante adaptação do romance lançado em 1941 por James M. Cain que deu origem ao filme Alma em Suplício (1945).

A história se passa durante a Grande Depressão nos EUA. Mildred (Kate Winslet, arrasadora como de hábito) é uma mulher jovem recém divorciada que abre seu próprio restaurante e se apaixona por outro homem, Monty Beragon (Guy Pearce), enquanto tenta ganhar o amor de sua filha mais velha, a mimada e narcisista Veda (Evan Rachel Wood). Conquistou cinco Emmys, incluindo melhor atriz e ator coadjuvante. (5 episódios)

11) The Newsroom (2012-2014)

"The Newsroom". HBO / Divulgação

Uma das marcas registradas das obras escritas por Aaron Sorkin são os diálogos absurdamente velozes, reflexo da própria personalidade do roteirista. A metralhadora verbal é uma das armas de The Newsroom, que retrata com muito realismo e paixão as delícias, as dores e os dilemas do jornalismo. A série acompanha o dia a dia de uma emissora de TV lidando com episódios reais do noticiário recente (como o caso WikiLeaks ou o atentado à maratona de Boston) e com as mudanças na profissão, como aquelas provocadas pela revolução digital.

Jeff Daniels interpreta o âncora republicano, Will McAvoy. Emily Mortimer é a produtora MacKenzie McHale. Alison Pill encarna Maggie Jordan, que começa como estagiária. Dev Patel faz o papel do repórter Neal Sampat. Olivia Munn é Sloan Sabbith, a analista financeira do News Night, e Sam Waterston, Charlie Skinner, presidente da divisão de notícias da emissora comandada por Leona Lansing (Jane Fonda). (3 temporadas, 25 episódios)

12) Os Jovens Titãs em Ação! (2013-2025)

"Os Jovens Titãs em Ação!". Warner / Divulgação

Se você tem um pezinho no mundo nerd (ou está atolado nele, como eu), esta série de animação faz uma ponte maravilhosa entre crianças e adultos. As primeiras vão se divertir com o visual (coloridíssimo), o ritmo (por vezes frenético) e o humor (escrachado) das aventuras vividas por uma equipe de super-heróis da DC: Robin, Estelar, Cyborg, Ravena e Mutano. Aos mais velhos, também há o apelo das piadas nonsense e das inúmeras referências a outros personagens dos quadrinhos (as aparições do Batman são hilárias).

Lá em casa, a Helena adora o Cyborg, um debochado de mão (biônica) cheia, a Aurora ama o Mutano, porque pode se transformar em qualquer animal, até nos que não existem, e eu sou fã do Robin – sua chatice é comovedora. (10 temporadas, 421 episódios)

13) Top of the Lake (2013-2017)

"Top of the Lake". BBC/Sundance / Divulgação

A cineasta Jane Campion, de O Piano (1993) e Ataque dos Cães (2021), criou com Gerard Lee e dirigiu boa parte desta série policial ambientada em seu país, a Nova Zelândia, e estrelada por Elisabeth Moss (premiada com o Globo de Ouro). Ela vive a detetive Robin Griffin, que, por conta de tragédias pessoais, se transformou em uma pessoa pouco social, que tenta reverter os próprios problemas buscando justiça às vítimas de crimes cruéis.

A primeira temporada mostra o desaparecimento de uma garota de 12 anos que está grávida e tem, entre os coadjuvantes, David Wenham (o chefe da delegacia, Al Parker), Peter Mullan (Matt Mitcham, o líder informal da cidade, temido pelo povo) e Holly Hunter (GJ, uma líder espiritual que chega a Laketop com um grupo de mulheres perturbadas). (2 temporadas, 13 episódios)

14) Olive Kitteridge (2014)

"Olive Kitteridge". HBO / Divulgação

Não apenas em sala de aula mas também no ambiente familiar, a professora Olive dá ordens e mantém um olhar amargurado, que afeta principalmente seu marido, um farmacêutico pacato, e o filho.

Essa é a protagonista de Olive Kitteridge, adaptação de um romance homônimo de Elizabeth Sprout dirigida pela cineasta Lisa Cholodenko, de Minhas Mães e Meu Pai (2010). Foi um arraso no Emmy, levando oito prêmios: melhor minissérie, direção, atriz (Frances McDormand), ator (Richard Jenkins), ator coadjuvante (Bill Murray), roteiro (Jane Anderson), elenco e edição. (8 episódios)

15) True Detective (2014-)

"True Detective". Jim Bridges / HBO,Divulgação

A série criada por Nic Pizzolatto estreou sem maior badalação e conquistou público e crítica com sua peculiar estrutura narrativa — que ferve em ritmo lento influências da literatura do gênero e do fantástico, como Robert W. Chambers, de O Rei de Amarelo, temas como pedofilia e bruxaria e referências à série Twin Peaks (1990-1991), do cineasta David Lynch —e, sobretudo, pelo desempenho de seus protagonistas: Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Os dois atores vivem tipos recorrentes nas tramas policiais: dois tiras que são como água e azeite e combinam seus perfis antagônicos numa convivência em alta tensão descarregada sobre um objetivo comum. Respectivamente, interpretam o enigmático Rustin Cohle e o vulcânico Martin Hart, detetives que solucionaram um crime em 1995 e que estão, em 2012, dando explicações a dois investigadores da região de Nova Orleans. Algo saiu dos trilhos nestes 17 anos, arrastando as vidas de Cohle e Hart por caminhos tortos, e um serial killer está nas ruas indicando que o caso supostamente resolvido pela dupla pode ter ficado com muitas pontas soltas.

Depois dessa primeira temporada, que venceu cinco categorias do Emmy, incluindo melhor direção (Cary Joji Fukunaga), já houve mais três, com histórias e elencos diferentes: Colin Farrell e Vince Vaughn na segunda, Mahershala Ali e Stephen Dorff na terceira, Jodie Foster e Kali Reis na quarta. (4 temporadas até agora, 30 episódios)

16) The Night Of (2016)

"The Night Of". HBo Max / Divulgação

Filho de imigrantes paquistaneses em Nova York, o jovem universitário Nasir Khan, o Naz (Riz Ahmed), pega "emprestado" do pai o táxi para ir a uma festa. No meio do caminho, em duas ocasiões pessoas tentam embarcar no carro como passageiro. Mais tarde, uma infração de trânsito, um objeto levado da cena de um crime e uma testemunha ocular vão tornar Naz o suspeito número 1. É esse o resumo do primeiro e fabuloso episódio da minissérie criada pelo escritor Richard Price e pelo cineasta Steven Zaillian.

Trata-se de um retrato minucioso e muito humano das delegacias de polícia, do sistema judicial e dos presídios estadunidenses. A trama de suspense inclui conotações culturais, políticas e sociais, refletindo o estado de ânimo nova-iorquino para com os muçulmanos pós-11 de Setembro e mostrando penitenciárias como fábricas de bandidos. Ahmed ganhou o Emmy de melhor ator, categoria em que também competia John Turturro, no papel do advogado de porta de cadeia John Stone. Bill Camp concorreu a coadjuvante na pele do detetive Dennis Box, assim como Michael Kenneth Williams, que faz o presidiário Freddy Knight. Todos trazem uma série de nuances a seus personagens, aumentando o envolvimento do espectador com uma história por si só cheia de matizes sobre o certo e o errado, o bom e o mau, a justiça e a lei, as percepções e as evidências. (8 episódios)

17) Succession (2018-2023)

"Succession". HBO / Succession

Embora desprovida daquilo que conhecemos como cenas de ação, a série criada por Jesse Armstrong tem personagens que estão sempre andando na corda bamba e sempre esgrimindo com diálogos afiados. Não à toa, ganhou três vezes o Emmy de melhor série dramática e quatro vezes a categoria de melhor roteiro (no total, somou 19 troféus na premiação). Trata-se de um retrato impiedoso e sarcástico, mas com espaço para o afeto, da família de Logan Roy (Brian Cox), dono do quinto maior conglomerado de mídia e entretenimento — a Waystar Royco comanda jornais, canais de TV, sites, estúdios de cinema, cruzeiros, parques temáticos etc. Como o título indica, a sucessão na empresa deflagra os atritos, as mancadas e as puxadas de tapete neste "ninho de serpentes", a definição dada pelo tio Ewan.

Estamos diante de uma fauna com traços shakespearianos — aliás, a peça Rei Lear é uma inspiração assumida. Há o empresário tirano, o primogênito que parece o bobo da corte por conta das asneiras ditas, o filho covarde que finge ser corajoso, o genro que procura ser querido por todos mas que sabe ser abusivo, o primo pobre que quer ascender, a filha que procurou trilhar outro caminho... Ao acompanhar a movimentação desses tipos, Succession consegue mexer com sentimentos conflitantes que podemos ter em relação aos super-ricos: raiva, inveja ou um certo alívio por não estarmos em seu lugar. (4 temporadas, 39 episódios)

18) Chernobyl (2019)

"Chernobyl". HBO / Divulgação

Criada por Craig Mazin, apresenta uma versão ficcional do pior acidente nuclear da história, o da usina de Chernobyl, ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986 perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia. Ao reconstituir suas consequências imediatas e as primeiras ações tomadas pelo governo soviético, a obra ganhou assustadora atualidade durante a pandemia: cenas e falas parecem refletir o que vimos e ouvimos desde o surgimento do coronavírus.

Chernobyl arrebatou 10 prêmios Emmy, incluindo melhor minissérie, e concorria a outros nove, entre eles ator (Jared Harris, no papel do renomado químico Valery Legasov), atriz coadjuvante (Emily Watson, como a fictícia cientista Ulana Khomyuk) e ator coadjuvante (Stellan Skarsgård, que interpretou Boris Shcherbina, vice-presidente do Conselho de Ministros da URSS de 1984 a 1989, designado para supervisionar a gestão da crise). O elenco multifacetado — que inclui Jessie Buckley como a esposa grávida de um bombeiro e Paul Ritter como o engenheiro que comandou o fatídico teste na usina — permite enxergarmos as dimensões científica, política e humana do desastre. (5 episódios)

19) Watchmen (2019)

"Watchmen". HBO / Divulgação

Damon Lindelof pega elementos da clássica HQ de Alan Moore e Dave Gibbons (a chuva de lula, personagens como Ozymandias e Dr. Manhattan) e cria uma trama central totalmente nova e absolutamente atual. Os novos heróis, como a Sister Night (Regina King) e o Looking Glass (Tim Blake Nelson), lidam com a violência contra negros nos EUA. O inimigo é uma organização racista, a Sétima Kavalaria.

Desde a abertura, que reencena o Massacre de Tulsa, em 1921, durante anos apagado da história oficial, Watchmen mostra como os traumas da escravidão passam de geração a geração. Foram 11 troféus no Emmy, incluindo melhor minissérie, atriz (Regina King), ator coadjuvante (Yahya Abdul-Mateen II) e trilha sonora (Trent Reznor e Atticus Ross). (9 episódios)

20) I May Destroy You (2020)

"I May Destroy You". HBO Max / Divulgação

A atriz e roteirista inglesa de pais ganeses Michaela Coel transforma-se em Arabella nesta autoficção (premiada com o Emmy de melhor roteiro) que, apesar de lidar com um assunto doloroso, encontra espaço para o humor, o afeto e a diversão. Escritora de um livro de sucesso, ela corre contra o prazo e contra uma crise criativa para entregar o segundo romance a uma grande editora de Londres. Para espairecer, resolve sair para a balada com uns amigos.

No dia seguinte, já de volta ao trabalho, Arabella vê sua memória assaltada por imagens de um estupro praticado por um homem desconhecido. A partir daí, I May Destroy You mostra como a violência sexual pode paralisar o presente, alterar o futuro e ressignificar o passado das vítimas. (12 episódios)

21) Mare of Easttown (2021)

"Mare of Easttown". HBO / Divulgação

Fascinada com o "quem foi" da minissérie criada por Brad Inglesby, a atriz Kate Winslet ressaltou que embarcou no projeto porque "não é só a história de um crime". De fato, o crime descoberto no primeiro capítulo é chocante e misterioso, mas serve sobretudo como catalisador dos dramas pessoais e familiares em cidadezinha dos EUA. A morte traz à tona relações e segredos guardados em vida, imagem reforçada pela ambientação numa estação fria, que obriga os personagens a se esconderem atrás de casacos, mantas e gorros. E — até o final — todos têm o que ocultar ou algo do que não gostam de falar.

Praticamente perfeita, Mare of Easttown venceu os Emmys de melhor atriz (Winslet, também premiada no Globo de Ouro), ator coadjuvante (Evan Peters), atriz coadjuvante (Julianne Nicholson) e design de produção. (7 episódios)

22) Scenes From a Marriage (2021)

"Scenes From a Marriage". HBO Max / Divulgação

O diretor e roteirista israelense Hagai Levi encarou o desafio de modernizar a célebre série de televisão criada pelo cineasta sueco Ingmar Bergman. Na nova versão de Cenas de um Casamento (1973), Oscar Isaac e Jessica Chastain interpretam Jonathan e Mira, que estão juntos há 10 anos e têm uma filhinha. Ele é professor de filosofia e passa a maior parte do tempo em casa. Ela trabalha na área de tecnologia e responde pela maior parte do orçamento familiar.

Como no original, Jonathan e Mira são procurados para dar uma entrevista na condição de um casal considerado exemplar. Mas logo nos primeiros minutos da conversa, começam a aparecer fissuras e ressentimentos. Não é à toa que cada um dos episódios mostra, no início, bastidores da produção: é como se o realizador quisesse reforçar o caráter de personagem assumido pelos integrantes de um relacionamento. (5 episódios)

23) Time (2021-2023)

"Time". HBO Max / Divulgação

É possível que o espectador brasileiro calejado pelo noticiário a respeito da violência, da precariedade, da corrupção e da desesperança nos presídios não se impressione com esta série britânica da BBC. Mas esse conhecimento não deve dessensibilizar o público perante os dramas vividos pelos personagens principais — interpretados por Sean Bean e Stephen Graham— e pelos coadjuvantes ao longo dos três episódios escritos por Jimmy McGovern e dirigidos por Lewis Arnold.

Bean encarna um professor que atropelou e matou um homem, e agora precisa encarar um ambiente marcado pela privação e pela intimidação. Graham faz um guarda que enfrenta um drama pessoal que não cabe ser revelado aqui. Assista à série e se ponha no lugar dele: o que você faria? Em 2023, houve uma segunda temporada, agora em uma penitenciária feminina, trazendo no elenco Bella Ramsey, de The Last of Us. (3 episódios em cada temporada)

24) The White Lotus (2021-)

"The White Lotus". HBO Max / Divulgação

A série criada por Mike White consegue conjugar de modo brilhante comédia cáustica, dramas empáticos, mistério policial e crítica social — o alvo na primeira temporada, ambientada em um resort de luxo no Havaí, é o privilégio branco, a elite que jamais cede seu lugar ou estende a mão sem querer nada em troca. Na segunda temporada, que se passa na Sicília, White agregou pautas como casamento, sexo, competição masculina, traição e autoengano. A terceira teve como cenário a Tailândia e provocou em muitos espectadores a sensação de que "não acontece nada", mas essa sensação casava bem com um dos temas abordados: o conflito entre corpo e espírito que pode nos paralisar.

The White Lotus faturou 10 Emmys com a temporada de estreia, incluindo melhor minissérie, diretor, roteiro, ator coadjuvante (Murray Bartlett) e atriz coadjuvante (Jennifer Coolidge), e mais cinco com a segunda temporada, que valeu a Coolidge mais uma vitória. (3 temporadas até agora, 22 episódios)

25) A Cidade É Nossa (2022)

"A Cidade É Nossa". HBO Max / Divulgação

Não chega a ser uma continuação de The Wire. Mas esta minissérie também foi criada pelo ex-repórter policial David Simon (aqui, na companhia do escritor George Pelecanos); também se passa em Baltimore, cidade no Estado de Maryland que é, estatisticamente, uma das mais violentas no mundo; e também retrata a atuação da polícia local. Enquanto alguns tentam fazer alguma coisa contra o narcotráfico e o crime organizado, mesmo sabendo que suas chances estão entre mínimas e nenhuma, outros apostam na truculência e/ou enveredam para a corrupção.

Dirigida por Reinaldo Marcus Green, dos filmes King Richard (2021) e Bob Marley: One Love (2024), A Cidade É Nossa tem uma estrutura narrativa que requer atenção, com vários núcleos de personagens e alternâncias não muito claras entre o passado e o presente. Mas a recompensa é alta para quem curte histórias sobre os meandros policiais. O elenco, que inclui David Corenswet, o novo Superman, é uma atração à parte: Jon Bernthal interpreta o sujo sargento Wayne Jenkins, figura central no força-tarefa do combate às armas. Wunmi Mosaku é Nicole Steele, uma advogada designada pela Justiça federal para apurar casos de desrespeito aos direitos civis. Jamie Hector faz Sean Suiter, um detetive de Homicídios que acaba se envolvendo com Jenkins. Josh Charles encarna Daniel Hersl, sobre o qual pesam várias denúncias de maus-tratos. E Dagmara Dominczyk está no papel de Erika Jensen, uma agente do FBI que investiga as ações de Jenkins e companhia. (6 episódios)

26) A Escada (2022)

"A Escada". HBO Max / Divulgação

Dirigida pelo nova-iorquino Antonio Campos, filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes e realizador do filme O Diabo de Cada Dia (2020), A Escada (The Staircase no original) é a versão ficcional de um rumoroso caso policial dos Estados Unidos. No dia 9 de dezembro de 2001, o escritor Michael Peterson (interpretado por Colin Firth, indicado ao Emmy) liga para a emergência. Sua esposa, Kathleen (papel de Toni Collette, que concorreu ao Emmy), está morrendo, deitada sobre uma poça de sangue aos pés da escada da mansão do casal na Carolina do Norte.

Foi um acidente, segundo o marido, que terá de contratar um advogado caríssimo, David Rudolf (Michael Stuhlbarg), já que os promotores Jim Hardin (Cullen Moss) e Freda Black (Parker Posey) estão dispostos a provar que foi um assassinato. A família se divide: os filhos de Michael acreditam (ou fingem para si mesmos que acreditam) na inocência do pai, a filha de Kathleen se junta às tias no lado da acusação. (8 episódios)

27) A Inglesa (2020)

"A Inglesa". HBO Max / Divulgação

Faroeste revisionista escrito e dirigido por Hugo Blick, com um esplêndido trabalho de direção de fotografia, edição, design de produção e música. Indicada ao prêmio do Sindicato dos Atores dos EUA, Emily Blunt encarna a inglesa do título, Lady Cornelia Locke, que, em 1890, viaja aos Estados Unidos em busca de vingança contra o homem que ela vê como responsável pela morte de seu filho.

Nas terras áridas, por circunstâncias terríveis, ela conhece Eli Whipp (Shaske Spencer), indígena pawnee e ex-batedor da Cavalaria, que está a caminho do Nebraska para reivindicar as terras que lhe são devidas por seu serviço no exército. (6 episódios)

28) Lakers: Hora de Vencer (2022-2023)

"Lakers: Hora de Vencer". HBO Max / Divulgação

Inspirada no livro Showtime, do jornalista Jeff Pearlman, foi criada por Max Borenstein e Jim Hecht e reconstrói a história do Los Angeles Lakers a partir de sua aquisição, em 1979, por Jerry Buss (interpretado por John C. Reilly), um excêntrico homem de negócios que quer transformar o basquete em um espetáculo tanto dentro como fora das quadras. O elenco de personagens inclui os jogadores Earvin "Magic" Johnson (encarnado por Quincy Isaiah), Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes) e Norm Nixon (DeVaughn Nixon, filho do ex-atleta) e os treinadores Jerry West (Jason Clarke) e Pat Riley (Adrien Brody).

A primeira temporada de Lakers: Hora de Vencer começa pelo que parece ser o fim da jornada: a descoberta, em 1991, de que Magic Johnson era soropositivo, o que provocou o interrompimento de sua carreira, após cinco títulos conquistados em nove finais da NBA, a liga norte-americana de basquete. O primeiro episódio tem direção do cineasta Adam McKay (e o segundo, do ator Jonah Hill), que imprime seu estilo. Os atores quebram a quarta parede, falando diretamente com o público (apesar de já ser bem conhecido, o recurso ainda pode ser desconcertante e fascinante), textos se sobrepõem às imagens, e há aquela característica mistura de comédia ácida, drama e comentário sócio-político-econômico — na estreia, um tema forte foi o racismo. (2 temporadas, 18 episódios)

29) Pinguim (2024)

"Pinguim". Max / Divulgação

Criação de Lauren LeFranc, a minissérie começa exatamente de onde termina o filme Batman (2022). Sob um trabalho incrível de maquiagem, Colin Farrell dá vida a Oz Cobb, o Pinguim, que tenta aproveitar qualquer brecha para ascender no submundo do crime de Gotham City após a morte do mafioso Carmine Falcone.

Nesse processo, ele acaba coagindo um jovem infrator, Victor (Rhenzy Feliz), a ser seu comparsa. Uma peça-chave é a filha de Carmine, Sofia Falcone (a comediante Cristin Milioti, em uma interpretação nuançada e cativante). Alguns episódios estão entre os melhores de 2024 no universo das séries. E o epílogo tem um dos momentos mais marcantes do ano passado. (8 episódios)

30) The Pitt (2025-)

"The Pitt". Max / Divulgação

Uma das sensações de 2025 mistura dois clássicos da TV. Por um lado, remete a Plantão Médico (1994-2009). Além de ser ambientada na emergência de um hospital, traz no elenco um ator daquele seriado, Noah Wyle, e foi criada por um de seus produtores e roteiristas, R. Scott Gemmill. Por outro, alude a 24 Horas (2001-2010/2014), por causa do formato: os 15 episódios de The Pitt cobrem em tempo real 15 horas da tensa rotina de um pronto-socorro em Pittsburgh.

Lá, um grupo de estudantes de Medicina dá seus primeiros passos na profissão, acompanhados de perto pelo personagem de Wyle, o doutor Michael Robinavitch. A ação começa às 7h do dia em que se completam quatro anos da morte do mentor de Robby, o doutor Adamson, por causa da pandemia de covid-19. Aliás, uma das inspirações para a série foi o profundo impacto físico e emocional do coronavírus nos profissionais de saúde. (1 temporada até agora, 15 episódios)

Bônus: The Leftovers (2014-2017)

"The Leftovers". HBO / Divulgação

Esta eu nunca vi, mas alguns amigos meus são apaixonados. Criado por Damon Lindelof e Tom Perrotta (autor do livro em que a série se baseia), gira em torno dos habitantes da fictícia cidade de Mapleton, em Utah, três anos depois do fatídico dia 14 de outubro, quando 140 milhões de pessoas — 2% da população do mundo — sumiram sem deixar nenhum rastro. No elenco, estão Justin Theroux, Amy Brenneman, Liv Tyler e Christopher Eccleston. (3 temporadas, 28 episódios)

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.