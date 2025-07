Adria Arjona será a nova Mulher-Maravilha?

Adria Arjona na pela de Bix Caleen da série "Star Wars: Andor". Disney+ / Divulgação

Quando o cineasta James Gunn, que chefia com o produtor Peter Safran o universo cinematográfico da DC, anunciou o desenvolvimento de um novo filme com a Mulher-Maravilha, uma atriz despontou como favorita do público para encarnar a personagem: Adria Arjona.

Nascida em Porto Rico, a estadunidense Arjona, 33 anos, interpreta a Bix Caleen da série Star Wars: Andor, do Disney+. Ela foi vista também em filmes como Esquadrão 6 (2019), disponível na Netflix, Assassino por Acaso (2023) e Pisque Duas Vezes (2024), ambos no Amazon Prime Video.

Na pele da atriz israelense Gal Gadot, a Mulher-Maravilha estreou em Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016). Depois, a personagem viveu duas aventuras solo, Mulher-Maravilha (2017) e Mulher-Maravilha 1984 (2020), e Gadot apareceu também nas duas versões de Liga da Justiça (a original, de 2017, e a de Zack Snyder, em 2021), além de fazer pontas em Shazam! Fúria dos Deuses (2023) e The Flash (2023).

Gal Gadot como Mulher-Maravilha. Warner Pictures / Divulgação

Oficialmente, James Gunn falou apenas que "o roteiro está sendo escrito agora". Mas, em uma entrevista ao ExtraTV, ele alimentou expectativas ao falar sobre as especulações em torno do nome de Adria Arjona:

— Eu sigo a Adria no Instagram, e então todo mundo começou a dizer: ‘Ele acabou de seguir ela, isso significa que ela é a Mulher-Maravilha!'. Ela seria uma ótima Mulher-Maravilha, por sinal.

Na mesma conversa, Gunn esclareceu:

— Adria participou de um filme que fiz há sete anos (na verdade, nove anos atrás: Dia de Trabalho Mortal, título brasileiro do terror The Belko Experiment, escrito por James Gunn, dirigido por Greg McLean e disponível no Amazon Prime Video). Somos amigos e nos conhecemos desde aquela época. Eu já a seguia desde então, não foi agora que comecei a seguir.

Além do novo filme, o universo da Mulher-Maravilha será tema de uma série que está sendo desenvolvida na HBO. Paradise Los é descrita como uma “história de Game of Thrones” sobre a gênese e a intriga política por trás da sociedade das guerreiras amazonas, na ilha de Themyscira, antes do nascimento da princesa Diana.

Outras atrizes que podem ser a Mulher-Maravilha

O nome de Adria Arjona não é o único especulado pela imprensa e por fãs para ser a próxima Mulher-Maravilha dos cinemas. Confira outras atrizes cotadas:

Melissa Barrera

Melissa Barrera em "Pânico 6". BROWNIE HARRIS / Divulgação

A mexicana Melissa Barrera, 34 anos, é outra bem cotada. Depois de despontar no musical Em um Bairro de Nova York (2021), ela tem estrelado filmes de terror: Pânico 5 (2022), Pânico 6 (2023), Abigail (2024).

Katy O'Brian

Katy O'Brian em "Missão: Impossível 8". Paramount Pictures and Skydance / Divulgação

Se a ideia for escalar uma atriz com um corpo marombado, temos a estadunidense Katy O'Brian, 36 anos, que já participou de competições de fisiculturismo e atuou em Love Lies Bleeding (2024) e Missão: Impossível 8 (2025).

Monica Barbaro

Monica Barbaro em "Um Completo Desconhecido". Macall Polay / Divulgação

A também estadunidense Monica Barbaro, 34 anos, tem experiência com campeões de bilheteria (fez a Phoenix de Top Gun: Maverick) e traz no currículo uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, como a Joan Baez de Um Completo Desconhecido (2024).

Ana de Armas

Ana de Armas em "Bailarina: Do Universo John Wick". Murray Close/Lionsgate / Divulgação

Um nome que já havia sido ventilado é o da cubana Ana de Armas, 37 anos, mas talvez seus compromissos com a franquia John Wick (ela protagoniza o spinoff Bailarina, que acabou de estrear nos cinemas) se tornem um entrave.

Charlee Fraser

Charlee Fraser em "Furiosa: Uma Saga Mad Max". Warner / Divulgação

Outras atrizes que não podem ser descartadas são a australiana Charlee Fraser, 29 anos, de Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024), e a mexicana Eiza González, 35 anos, de Em Ritmo de Fuga (2017) e dos recentes Ash: Planeta Parasita (2025) e A Fonte da Juventude (2025).

Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine em "Besouro Azul". Warner Bros. / Divulgação

Alguns sites citam até a brasileira Bruna Marquezine, 29 anos, mas para isso James Gunn teria de, em primeiro lugar, desconsiderar a participação da atriz como Jenny Kord em outro filme da DC, Besouro Azul (2023).

