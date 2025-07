A série com Jessica Chastain sobre os discursos de ódio na internet

O Apple TV+ revelou nesta quarta-feira (23) a primeira imagem da minissérie A Especialista (The Savant, 2025), estrelada e produzida por Jessica Chastain , vencedora do Oscar de melhor atriz por Os Olhos de Tammy Faye (2021) e indicada por Histórias Cruzadas (2011), como coadjuvante, e por A Hora Mais Escura (2012), também na categoria principal.

O thriller em oito episódios estreia mundialmente seus dois primeiros capítulos no dia 26 de setembro . Os demais serão lançados todas as sextas-feiras, até 7 de novembro.

O elenco também conta com James Badge Dale (de 24 Horas), Pablo Schreiber (de Orange Is the New Black e do filme Covil de Ladrões), Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley e Toussaint Francois Battiste.