Só vale pelos vilões: estreia na Netflix a continuação de um filme ganhador do Oscar

Denzel Washington interpreta Macrinus em "Gladiador II" (2024), filme dirigido por Ridley Scott. Paramount Pictures / Divulgação

Disponível na Netflix a partir desta quarta-feira (30), Gladiador II (Gladiator II, 2024) era um dos títulos mais badalados de uma temporada marcada por continuações, prólogos ou reinícios de filmes lançados há 20, 30, 40, quase 50 anos. Acabou fazendo menos bilheteria do que o original lançado um quarto de século atrás e foi praticamente ignorado no Oscar — só concorreu na categoria de melhor figurino.

Gladiador II é a continuação de Gladiador (2000), que faturou US$ 465,5 milhões (foi a segunda maior bilheteria mundial na sua temporada), venceu o Oscar em cinco categorias — melhor filme, ator (Russell Crowe), figurinos, som e efeitos visuais — e disputou outras sete: direção (Ridley Scott), ator coadjuvante (Joaquin Phoenix), roteiro original, fotografia, edição, direção de arte e trilha sonora.

A trama sobre o general romano — o fictício Maximus — que virou escravo e depois gladiador, enfrentando o imperador Commodus no Coliseu, revitalizou os épicos históricos de Hollywood, abrindo caminho para títulos como O Último Samurai (2003), Alexandre (2004), Troia (2004) e Cruzada (2005) — este, do próprio Scott, um entusiasta do gênero (vide 1492: A Conquista do Paraíso e Napoleão).

Russell Crowe protagoniza "Gladiador" (2000), filme vencedor do Oscar. Dreamworks LLC & Universal Pictures / Divulgação

Gladiador conseguiu um notável equilíbrio entre o drama político e as cenas de ação. Se a orquestração visual da batalha na Germânia, na abertura, arrebata o espectador, o momento em que Commodus lê uma história para seu sobrinho, o menino Lucius, provoca calafrios: de forma dissimulada, o soberano pusilânime alerta sua irmã, Lucilla, de que sabe sobre a conspiração para derrubá-lo e ameaça matar o filho dela.

E os roteiristas do filme estavam tão inspirados que cunharam frases imortalizadas, como "Ao meu sinal, libertem o inferno" e "O que fazemos em vida ecoa na eternidade".

O diretor Ridley Scott e os atores Pedro Pascal e Paul Mescal nos bastidores de "Gladiador II". Paramount Pictures / Divulgação

Também dirigida pelo britânico Ridley Scott, hoje com 87 anos, a continuação não vai ecoar na eternidade. Aliás, Gladiador II pode inclusive ter causado prejuízo à Paramount.

Há relatos de que o filme custou US$ 310 milhões, embora o estúdio afirme que foram US$ 250 milhões. De qualquer forma, a bilheteria não cumpriu a regra básica das superproduções de Hollywood, a de arrecadar pelo menos o dobro do orçamento, para cobrir as despesas (aí incluído o marketing) e gerar lucro. O faturamento foi de US$ 462,1 milhões. O título foi apenas o 12º colocado no ranking de 2024, atrás até de Venom 3.

Qual é a trama de "Gladiador II"?

Paul Mescal interpreta Lucius, filho de Maximus, no filme "Gladiador II" (2024). Paramount Pictures / Divulgação

Ciente de que a grande audiência costuma ser nostálgica e conservadora, em Gladiador II o diretor Ridley Scott espelha bastante o original. Começa o filme com uma cena de batalha em grande escala e novamente acompanha um protagonista transformado em escravo e depois em gladiador que vai desafiar o Império Romano. A todo instante, a trama reverencia o legado de Maximus.

A diferença de tempo entre as estreias dos dois filmes não é igual à diferença de tempo entre suas histórias: Gladiador II se passa 16 anos depois dos eventos narrados em Gladiador. O diretor é o mesmo, a atriz Connie Nielsen reprisa o papel de Lucilla, e o ator Derek Jacobi, 86 anos, também está de volta, como o senador Gracchus. Mas a maioria dos personagens é nova.

Connie Nielsen volta a fazer o papel de Lucilla em "Gladiador II". Paramount Pictures / Divulgação

O protagonista é o filho de Lucilla, Lucius, agora um jovem de corpo sarado interpretado por Paul Mescal, que concorreu ao Oscar de melhor ator por Aftersun (2022). Acostumado a produções independentes, o irlandês de 29 anos não parece à vontade na pele de um herói de ação dado a frases de efeito, mas pelo menos manda muito bem quando precisa usar os punhos ou pegar em armas.

No início do filme, ambientado na Numídia, um reino no norte da África, Lucius ainda é conhecido apenas como Hanno. Ao lado da esposa, Arishat (Yuval Gonen), ele luta para defender o local de uma invasão romana comandada pelo general Acacius, vivido por Pedro Pascal (a propósito, um dia a ciência tem de explicar o carisma desse ator nascido no Chile: todos os seus personagens cativam).

Após a sangrenta derrota, Hanno é escravizado e depois aceita se tornar gladiador como um atalho para se vingar de Acacius. No Coliseu, além combater brutamontes, terá de lidar com um bando de babuínos, um rinoceronte e até tubarões (na recriação da Batalha de Salamina).

Mas o animal mais importante de Gladiador II é uma raposa — uma raposa política. É assim que podemos chamar o personagem encarnado por Denzel Washington, que tem uma ótima atuação, como de costume, trabalhando o olhar, o corpo e a entonação, saboreando cada palavra.

Joseph Quinn encarna o imperador Geta em "Gladiador II". Paramount Pictures / Divulgação

Trata-se de Macrinus, um ex-escravo que virou empresário do entretenimento violento que diverte os dois irmãos imperadores de Roma, Geta e Caracalla — gêmeos como Rômulo e Remo, os fundadores da cidade, segundo a mitologia; dementes, sanguinários e lascivos como Calígula. Geta é interpretado por Joseph Quinn, o Tocha Humana de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, e Caracalla, por Fred Hechinger, o adolescente da primeira temporada de The White Lotus.

Gladiador II deve seus grandes momentos, ou melhor, sua força e sua honra, a esses três atores e a esses três personagens — que são inspirados em figuras reais da Roma Antiga. Fica a dica: vale pesquisar sobre eles, mas depois de assistir ao filme, para evitar spoilers.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.