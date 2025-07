20 filmaços que só dá para assistir no Disney+

Daniel Craig em "Estrada para Perdição" (2002), filme dirigido por Sam Mendes. Star+ / Divulgação

Existem tesouros escondidos sob as pilhas de desenhos animados da Disney e da Pixar, aventuras de super-heróis da Marvel, clássicos e derivados da saga Star Wars que dominam o menu do Disney+.

E são filmes que só podem ser encontrados nessa plataforma de streaming.

Fiz uma lista com 20 títulos imperdíveis. Ficaram de fora filmes que parecem ser exclusivos, como Os Excêntricos Tenenbaums (2001) e Cisne Negro (2010), mas que estão no catálogo do Mercado Play.

A ordem é apenas alfabética. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Além da Linha Vermelha (1998)

"Além da Linha Vermelha" Star+ / Divulgação

De Terrence Malick. Um filme de guerra pode ser bonito? É a pergunta que vem à mente diante desta obra-prima de Malick, que venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim e foi indicada em sete categorias do Oscar, incluindo melhor filme e direção. Nick Nolte, John Cusack, Sean Penn, Woody Harrelson, Jim Caviezel e Adrien Brody integram o elenco desta reconstituição poética e filosófica da batalha de Guadalcanal, travada no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial.

2) Alien: O 8º Passageiro (1979)

"Alien: O 8º Passageiro" Alien / Fox/Divulgação

De Ridley Scott. Uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. Clássico fundamental da ficção científica, deu origem a uma franquia, ganhou o Oscar de efeitos visuais e traz no elenco Sigourney Weaver, Tom Skerritt e John Hurt.

3) Os Banshees de Inisherin (2022)

"Os Banshees de Inisherin" Searchlight Pictures / Divulgação

De Martin McDonagh. Foi o maior injustiçado do Oscar em 2023: recebeu nove indicações e não levou nenhuma estatueta dourada. Em uma fictícia ilha da Irlanda dos anos 1920, a batalha pessoal entre dois ex-melhores amigos, Pádraic (papel de Colin Farrell, concorrente ao prêmio de melhor ator) e Colm (Brendan Gleeson), não serve de metáfora apenas da guerra civil que marcou o país; o microcosmo representa qualquer cenário onde alguma diferença — política, religiosa, sexual, esportiva etc. — se impõe e anula as muitas semelhanças. Onde as pessoas dão um dedo para não dar o braço a torcer. Onde o ressentimento queima e se alastra.

4) Borat (2006)

"Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América" Fox / Divulgação

De Larry Charles. Logo na abertura, Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América diz a que veio: o protagonista mostra seu pobre vilarejo natal no Cazaquistão (refletindo a visão estereotipada de muitos estadunidenses), seus hobbies (como fotografar às escondidas mulheres urinando) e uma das "tradições" da região, a Corrida do Judeu (a propósito: o criador e intérprete do personagem, Sacha Baron Cohen, é judeu). As piadas — ou ofensas? — antissemitas, escatológicas, misóginas, racistas e homofóbicas se multiplicam quando o falso repórter de TV e seu produtor, Azamat Bagatov (Ken Davitian), desembarcam em Nova York. Os dois estrelam uma sequência impossível de ser "desvista", cujo estopim são fotos da atriz e modelo Pamela Anderson.

5) Carruagens de Fogo (1981)

"Carruagens de Fogo" Star+ / Divulgação

De Hugh Hudson. Reconstitui a preparação de dois atletas do Reino Unido para a Olimpíada de 1924, em Paris: Eric Liddel (Ian Charleson) é um missionário escocês que corre por devoção a Deus, e Harold Abrahams (Ben Cross), filho de judeus, quer provar sua capacidade para a comunidade de Cambridge. Ganhou o Oscar nas categorias de melhor filme, roteiro original, figurinos e trilha sonora — composta por Vangelis e imortalizada em inúmeras citações: virou um clichê dos momentos de superação e das cenas em câmera lenta.

6) Ed Wood (1994)

"Ed Wood" Star+ / Divulgação

De Tim Burton. Cinebiografia estilosa e cativante de Ed Wood (papel de Johnny Depp), autor de Glen ou Glenda (1953) e Plano 9 do Espaço Sideral (1959) e considerado um dos piores cineastas de todos os tempos. Recebeu o Oscar de ator coadjuvante (Martin Landau) e o de melhor maquiagem.

7) Estrada para Perdição (2002)

"Estrada para Perdição" Star+ / Divulgação

De Sam Mendes. Eterno bom moço, Tom Hanks fez seu papel mais soturno: o de um matador da máfia irlandesa na Chicago dos anos 1930. Filmaço que ganhou o Oscar de melhor fotografia e foi indicado a outras cinco estatuetas, incluindo ator coadjuvante (Paul Newman). No elenco, Daniel Craig antes de virar 007.

8) Operação França (1971)

"Operação França" Fox / Divulgação

De William Friedkin. Vencedor de cinco categorias no Oscar — melhor filme, diretor, ator (Gene Hackman), roteiro adaptado e edição — e segunda maior bilheteria de 1971, virou baliza para os títulos e os personagens do gênero policial. O detetive Popeye Doyle é um dos precursores do processo de amoralização dos homens da lei que seria, digamos, aperfeiçoado pelo Dirty Harry de Clint Eastwood em Perseguidor Implacável, do mesmo ano. Na trama baseada em uma história real, Doyle e seu parceiro Buddy Russo (Roy Scheider, indicado ao Oscar de coadjuvante) combatem um esquema de tráfico de drogas que liga Nova York a Marselha. Instável, durão e pragmático, o protagonista fica obcecado em capturar o chefão francês (Fernando Rey), o que rende cenas de tiroteio nas ruas e de perseguições automobilísticas. Teve uma sequência, Operação França II (1975), dirigida por John Frankenheimer e também disponível na plataforma.

9) A Outra Face (1997)

"A Outra Face" Star+ / Divulgação

De John Woo. Autor do fundamental Fervura Máxima (1992), o cineasta chinês comanda Nicolas Cage e John Travolta nesta deliciosa extravagância noventista. O filme acompanha a obsessão do agente do FBI Sean Archer (Travolta) em prender o terrorista Castor Troy (Cage). Quando o bandido fica entre a vida e a morte após um acidente de avião, Archer se submete a uma cirurgia plástica para ter o mesmo rosto e poder se infiltrar na organização criminosa. Troy, por sua vez, tem a mesma ideia que o policial quando acorda do coma.

10) O Pecado Mora ao Lado (1955)

"O Pecado Mora ao Lado" Fox / Divulgação

De Billy Wilder. Marido certinho (Tom Ewell) despacha esposa e filho para uma temporada de férias e cruza com uma nova vizinha. E que vizinha. Da primeira à última cena, Marilyn Monroe despenca queixos, tanto posando de loira tonta e romântica quanto bancando o mulherão lascivo e ronronante capaz de levar o mais centrado dos homens a perder a cabeça. Foi o título que a consolidou no topo do estrelato e apresentou uma das cenas mais memoráveis do cinema: Marilyn na calçada tendo a saia levantada pelo passar dos trens do metrô de Nova York. O filme é a cores, mas a foto está em preto e branco para deixar a imagem ainda mais clássica.

11) O Planeta dos Macacos (1968)

"O Planeta dos Macacos" Fox / Divulgação

De Franklin J. Schaffner. Em cena antológica, o astronauta interpretado por Charlton Heston descobre que não foi parar em outro planeta, mas, sim, no futuro da Terra (3978), devastada por um conflito nuclear. Como uma crítica às nossas arrogância e beligerância (a corrida espacial entre EUA e URSS e a Guerra Fria estavam em pleno andamento), a humanidade agora está sob jugo de macacos inteligentes e falantes — cuja hierarquia social baseada nas diferentes espécies também permitia abordar o tema do racismo, igualmente em voga à época.

12) Pobres Criaturas (2023)

"Pobres Criaturas" Searchlight Pictures / Divulgação

De Yorgos Lanthimos. Ganhadora do Oscar nas categorias de melhor atriz (Emma Stone), design de produção, figurinos e maquiagem e cabelos, esta mistura de Frankenstein, socialismo e muito sexo é um dos filmes mais polêmicos dos últimos anos. Para algumas pessoas é uma obra-prima feminista; para outras, uma ofensiva fantasia sexual masculina.

13) Quiz Show: A Verdade dos Bastidores (1994)

Star+ / Divulgação

De Robert Redford. A dramatização de um escândalo da TV estadunidense do final dos anos 1950 concorreu ao Oscar de melhor filme, direção, ator coadjuvante (Paul Scofield) e roteiro adaptado. Um jovem advogado (Rob Morrow) investiga um programa de perguntas e respostas possivelmente fraudado. Entre os suspeitos, está o professor de literatura Charles Van Doren (Ralph Fiennes), um grande vencedor do show.

14) Romeu + Julieta (1996)

"Romeu + Julieta" Fox / Divulgação

De Baz Luhrman. Transporta os clássicos personagens de Shakespeare (intepretados por Leonardo DiCaprio e Claire Danes) da Veneza antiga para uma ensolarada Califórnia dos anos 1990. Filme com os exageros típicos e deliciosos do diretor australiano.

15) Rye Lane: Um Amor Inesperado (2023)

Star+ / Divulgação

De Raine Allen Miller. Conta a história de Dom e Yas, personagens vividos com graça, energia e química por David Jonsson e Vivian Oparah. Eles se conhecem por acaso em um banheiro unissex de uma galeria de arte. Recém-saídos de namoros fracassados, os dois discutem relacionamentos, amores, sonhos e decepções enquanto passeiam pelas ruas do sul de Londres. O cenário é um personagem à parte, e a solução encontrada para apresentar flashbacks é muito bacana.

16) Summer of Soul (2021)

"Summer of Soul" Telecine / Divulgação

De Ahmir "Questlove" Thompson. Ganhador do Oscar de documentário, resgata um evento que havia sido apagado da memória "oficial" (como indica o subtítulo: ...ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada). É o Harlem Cultural Festival, que, por seis finais de semana seguidos, em 1969, reuniu alguns dos maiores nomes da música negra estadunidense da época: Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & The Pips, The 5th Dimension... O filme intercala as apresentações com depoimentos de artistas e de pessoas comuns que ajudaram a lotar um parque no Harlem, bairro de Nova York. Há uma narrativa brilhante que vai dando conta do contexto social, político e cultural, da luta contra o racismo, do papel do gospel ("Nós não vamos ao psiquiatra, nós vamos à igreja", diz alguém) e da valorização das origens africanas. Explica-se, por exemplo, por que a população negra dos EUA deu tão pouca bola à chegada do homem à Lua, ocorrida em meio ao festival.

17) Titanic (1997)

"Titanic" Fox / Divulgação

De James Cameron. A brilhante reconstituição do mais célebre naufrágio divide com Ben-Hur (1959) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) o recorde de conquistas no Oscar, com 11 estatuetas, incluindo as categorias de melhor filme e direção. Também fez gigantesco sucesso de público: com US$ 2,26 bilhões, é a quarta maior bilheteria na história (Cameron também é dono da primeira, Avatar, com US$ 2,92 bilhões, e da terceira, Avatar: O Caminho da Água, US$ 2,32 bilhões).

18) Todos Nós Deconhecidos (2023)

"Todos Nós Desconhecidos" Searchlight Pictures / Divulgação

De Andrew Haigh. Indicado a categorias do Bafta e do Globo de Ouro, foi um dos grandes esnobados no Oscar. A direção de fotografia, a edição e a trilha sonora dão uma aparência etérea, onírica e algo fantasmagórica a este filme bonito sobre solidão, luto e traumas ligados à sexualidade, à relação com os pais e ao bullying na escola.

19) A Última Noite (2002)

"A Última Noite" Universal / Divulgação

De Spike Lee. Foi o primeiro filme pós-11 de Setembro a mostrar o Ground Zero, o local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center. O protagonista interpretado por Edward Norton, que vive a última noite antes de cumprir sete anos de prisão, personifica a perda da ilusão da invulnerabilidade, o medo pelo futuro de Nova York e o desejo de ficar perto de quem ama: seu pai (Brian Cox), sua namorada (Rosario Dawson) e seus amigos (Barry Pepper e Phillip Seymour Hoffman).

20) O Último Duelo (2021)

"O Último Duelo" Patrick Redmond / Divulgação

De Ridley Scott. A exemplo do que fez o japonês Akira Kurosawa no clássico Rashomon (1950), o diretor inglês mostra três pontos de vista dos mesmos fatos neste filme baseado na história real de Marguerite de Thibouville (em ótima atuação de Jodie Comer). A nobre contrariou os costumes patriarcais da sociedade medieval e pôs-se em risco ao reivindicar justiça após ser vítima de estupro. O autor da violência sexual é Jaques Le Gris (Adam Driver), outrora amigo e agora rival do marido de Marguerite, Jean de Carrouges (Matt Damon). Le Gris nega o crime e é desafiado por Carrouges para um duelo mortal, o último a ser autorizado na França da Idade Média.

